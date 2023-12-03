Зима вступает в свои права: ожидается и снег, и морось

Ветер преимущественно нестабильного направления, скорость 4-9 м/с. Ожидается легкий зимний морозец. Самая высокая температура едва достигнет 3-8 градусов мороза, на побережье 0-2 градуса мороза.

Погода в начале следующей недели ожидается по-зимнему спокойная. Во многих местах пройдет снег. Ветер будет неустойчивого направления, 4-9 м/с, но в юго-западной части Литвы местами усилится до 11-14 м/с.

Температура ночью сохранится в пределах 4-9 градусов, местами до 10-14 градусов мороза, за исключением побережья, где будет теплее, до 1-3 градусов мороза.

Днем температура воздуха практически повсеместно будет умеренно отрицательной, 1-6 градусов мороза, на побережье Балтийского моря возможно 0-2 градуса тепла.

Также повсеместно пройдет небольшой снег.