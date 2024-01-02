Зима входит в свои права, синоптики просят проявлять осторожность

На севере страны ожидается переменная облачность. Без осадков. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер, скорость ветра 7–12 м/с. Днем будет 5–10, на севере до 12 градусов мороза.

В среду в Литву придет циклон. Ночью на юге местами выпадет снег, днем осадки прогнозируют по всей Литве: на севере осадки будут небольшими, на юге– средней интенсивности, за Неманом местами выпадет сильный снег. Кое-где возможны небольшие метели.

Дороги покроются накатанным снегом, поэтому водителям надо проявлять осторожность. Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 8–13, местами до 16 градусов мороза, днем будет 7–12 градусов мороза.