В первой половине дня будет идти снег с дождем, а после обеда - снег. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с, а на юго-западе 18-23 м/с. Температура составит 0-4 градуса тепла.

В субботу ночью циклон уйдет из Литвы, усилится зона высокого давления. В первой половине ночи пройдет небольшой снег. Ветер ненадолго успокоится, но у моря около полуночи еще возможны порывы до 15-18 м/с. Прогнозируют гололед. Ночью будет 1-6, местами 7-8 градусов мороза, чуть выше нуля ожидается только у моря.

В субботу днем в Литву придет новый активный циклон. Установится облачная погода, прогнозируют осадки. Лучше погода будет лишь на востоке, куда осадки придут позже. В основном ожидается снег, в Жемайтии - обильный. Ему на смену придет мокрый снег, а у моря - дождь. Усилитсяюго-западный ветер до 15-20 м/с, а у моря еще больше. Температура от 3 градусов мороза до 2, у моря до 4 градусов тепла.

В воскресенье погода будет неспокойной. Ожидается сильный ветер - 16-21, местами 22-24 м/с, у моря до 25-27 м/с. По все стране ожидаются осадки, ночью мокрый снег, а днем - снег. Местами прогнозируют метель. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет 0-2 градуса тепла.

В понедельник страна все еще будет в зоне действия циклона. Небо будет пасмурным, время от времени ожидаются осадки. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью ветер будет еще сильнее - до 25-27 м/с. Местами прогнозируют метель. Похолодает – ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 0-4 градуса мороза, только у моря будет 1 градус тепла.

Во вторник осадков будет меньше, ветер успокоится, а температура снизится еще больше.