Зима в Литве ударит с новой силой: климатолог предупреждает о новом циклоне

Пока зима радует всеми своими проявлениями - стоят морозы, лежит снег.

"На календаре уже середина зимы, но только календарной. Середина метеорологической зимы - 25 января, поскольку большая часть марта в Литве бывает больше похожа на зиму, чем на весну (...). Пока неясно, какой будет зима в этом году, но январь показал себя как настоящий зимний месяц", - сказал синоптик.

По его словам, в последние дни в Литве держится значительный снежный покров - в восточной Литве он достигает 18-24 см.

Завтра придет еще один циклон, который опять принесет осадки.

"Больше всего снега выпадет в центральной и восточной Литве (до 5–10 см) ночью и в первой половине дня, температура составит -3 – -8°C (у моря будет теплее).

В ночь на пятницу будет пасмурно, без осадков, однако днем с северо-запада придет атмосферный фронт, осадки ожидаются в основном на западе страны и в Жемайтии, днем будет -2 – -7°C (у моря – +2 – -3°C).