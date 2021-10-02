В полдень на скамейках площади Лайсвес сидят жители Паневежиса. Люди греются на солнышке, одна группа пенсионеров здесь встречается каждый день.
"И кофе пьем, (…) у меня есть в термосе", – сказал Йонас.
Он и конфеты приносит для женщин, сам сидит здесь часами.
"На улице теплее, дома не топят", – прибавил пенсионер.
В Паневежисе отопительный сезон уже начался, но пока не во всех домах прогрелись батареи. Отопление в Паневежисе будет на 20% дороже. Пенсионеры подсчитали, что это 15 евро в месяц.
"Так все дорожает, даже конфеты", – сказала одна женщина.
Йонас Гедрис заметил, что он и без конфет проживет, главное, чтобы теплее стало.
Он рассказал, что каждый день два-три раза проверяет батареи. Ждать осталось недолго, отопительный сезон в Паневежисе уже начался.
Включили отопление и в Кедайняй, в Молетай, в Каунасе.
В Вильнюсе включать отопление не спешат. В столице обещают отопление наполовину дороже чем в прошлом году.
Президентская служба призывает искать выход из положения и предлагает разные варианты. Премьер Ингрида Шимоните отвечает, что правительство над этим работает.
"Мы считаем, что это резкое повышение цен временное, со временем цены выровняются. Только нужны поправки к законам, чтобы это растянуть на определенный промежуток времени. Минэнерго уже готовит поправки, дискутируют и об отсрочке либерализации рынка", – сказала она.
Эксперты критикуют это решение и говорят, что лучше выплачивать малоимущим жителям компенсации.
Правительство подсчитало, что в этом году количеств получателей компенсаций увеличится на 8000 человек.
"Сейчас для получения компенсации достаточно справок о доходах, не нужна оценка имущества. Поэтому призываю жителей обращаться в муниципалитеты", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.
Советник президента Ярослав Неверович сказал, что муниципалитеты плохо информируют жителей о компенсациях и заметил, что компенсации за отопление получают не более 3%, хотя с бедностью сталкиваются в 7 раз больше жителей.
В этом году на выплату компенсаций предусмотрено около 14 млн. евро. Поскольку цены вырастут, планируют выделить еще 5 млн. евро.
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