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Сегодня погода в стране будет определяться юго-западными краями циклона. Ожидается, что первая половина дня будет более пасмурной, облаков будет больше и только во второй половине дня ожидаются прояснения.
Зима уходить не собирается: на следующей неделе температура снова упадет
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Северо-западный ветер во многих принесет снег, возможна слабая кратковременная метель. Температура будет более умеренной - от 3-4 градусов мороза на северо-востоке Литвы до слабоположительных значений в западных регионах страны. Однако к вечеру температура начнет падать быстрее, местами образуется гололедица.

В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет снег, температура снова упадет. Утром по стране будет 9-14, в некоторых местах - 15-18 градусов ниже нуля.

В течение дня атмосферное давление будет продолжать повышаться, обильного снегопада не ожидается. Северные ветры останутся умеренными. Температура поднимется до 5-10 градусов ниже нуля. Немного теплее будет только на взморье.

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