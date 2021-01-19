Местами пройдет небольшой снег. Днем будет 8-12, на востоке 13–15 градусов мороза, а на западе 6–7 градусов ниже нуля.

В ночь на среду приблизится атлантический циклон с атмосферным фронтом. На западе увеличится облачность, на юго-западе пойдет снег. Усилится юго-восточный ветер, местами возможна метель. Будет 13–18 градусов, только на запад придет масса более теплого воздуха, поэтому там будет 6–11 градусов мороза.

В среду днем над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт, тепло станет на всей территории страны. Днем будет облачно, во многих районах ожидаются осадки: снег, переходящий в мокрый снег, дождь. Местами прогнозируют гололед. Днем температура будет повышаться, к вечеру на большей части территории будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, только на северо-востоке будет 3–8 градусов ниже нуля.

В четверг температура будет дальше повышаться, днем уже по всей Литве будет 0 градусов. Ночью осадки прогнозируют в большинстве районов, днем они прекратятся, местами выглянет солнце.