В группе "Что увидеть в Литве" на фейсбуке пользователи делятся картинами природы.
Кадры Йолиты Мержвинскене покорили сердца пользователей.
"Эти фотографии были сделаны в прошлые выходные. Я фотографировала с помощью телефона, использовала немного фильтров, как сейчас говорят", – писала автор.
Предлагаем вниманию читателей зимние кадры.
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