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В Литве - белая зима, картины природы буквально завораживают. Один из великолепных уголков Вильнюса - Зеленые озера на северо-востоке столицы, в Веркяйском региональном парке.
Žalieji ežerai, Jolita Meržvinskienė
Žalieji ežerai, Jolita Meržvinskienė

В группе "Что увидеть в Литве" на фейсбуке пользователи делятся картинами природы.

Кадры Йолиты Мержвинскене покорили сердца пользователей.

"Эти фотографии были сделаны в прошлые выходные. Я фотографировала с помощью телефона, использовала немного фильтров, как сейчас говорят", – писала автор.

Предлагаем вниманию читателей зимние кадры.

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