В группе "Что увидеть в Литве" на фейсбуке пользователи делятся картинами природы.

Кадры Йолиты Мержвинскене покорили сердца пользователей.

"Эти фотографии были сделаны в прошлые выходные. Я фотографировала с помощью телефона, использовала немного фильтров, как сейчас говорят", – писала автор.

Предлагаем вниманию читателей зимние кадры.