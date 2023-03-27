Зима свои позиции не сдает: местами ожидаются метели

Во вторник в Литву придет новый циклон. И ночью и днем ожидаются осадки, в основном снег. На востоке выпадет особенно много снега, местами возможны метели. Будет скользко. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Днем 0–4 градуса тепла, а на востоке около 1 градуса мороза.

В среду погода почти не изменится. И ночью и днем будет идти снег, местами ожидается небольшая метель. Прогнозируют гололед. Будет дуть сильный и холодный ветер - 15–20 м/с. Ночью 0–5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на юго-западе страны.

В четверг усилится зона высокого давления, погода улучшится. Ночью еще местами пройдет снег, днем без осадковa, выглянет солнце. Днем успокоится и ветер. Ночью прогнозируют 3–8 градусов мороза, а днем 1–6 градусов тепла.

В пятницу придет циклон, станет облачно. На западе ожидаются небольшие осадки, днем будут идти дожди. Ночью 1–6 градусов мороза, днем 2–7 градусов тепла.

По нынешним данным, в субботу ожидается спокойная погода, будет идти дождь. В воскресенье усилится ветер, пойдет мокрый снег и снег, похолодает.