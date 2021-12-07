Зима разгуляется: температура опустится до -21 градуса

Во вторник прогнозируют солнечную и малооблачную погоду, однако будет холодно. Днем будет 6–10, на севере местами 11 градусов мороза. Осадков не ожидается.
В среду будет еще холоднее. Ночью 12–17, на севере местами 18–21 градус мороза. Только у моря и на Куршской косе будет "теплее" 7–11 градусов мороза. Днем также будет достаточно холодно. Днем ожидается 6–10, в Аукштайтии 12–14 градусов мороза. Облачность будет небольшой, поэтому осадков не будет, местами возможен туман.
В четверг погода будет такой же, как в среду.
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