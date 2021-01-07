Зима наступит во всей Литве: будет много снега и мороз до -10 градусов

"С сегодняшнего дня до пятницы ожидается снег. Сегодня будет идти и в ближайшие дни, будет облачно, температура составит от -2 до 1 градуса тепла. По всей Литве ожидаются переменчивые осадки, в основном в виде снега, но во многих районах будет идти мокрый снег. Такая погода будет держаться до пятницы", – сказал Петкявичюс.

Перемены ожидаются в конце недели.

"С пятницы ситуация изменится. В большинстве районов пойдет сильный снег, температура снизится до 2-3 градусов мороза. Снег будет идти по всей Литве. В субботу и воскресенье будет до 3-9 градусов мороза. Выходные будут зимними", – заметил Петкявичюс.

В воскресенье, по его словам, может быть и -10 градусов.

"По ночам водители должны быть очень внимательными, поскольку слой мокрого снега может сменить гололед, будет очень скользко. Осторожными должны быть и пешеходы", – сказал Петкявичюс.