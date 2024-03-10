Зима из Литвы не уходит: ожидается мокрый снег и сильный ветер

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит антициклон, с юго-запада придет зона низкого атмосферного давления, усилится ветер. В минувшие дни на большей части территории страны было облачно, но в воскресенье облака рассеются. Осадков не ожидается. Усилится восточный ветер. Днем будет 2–7 градусов тепла, холоднее всего будет в Зарасайском, Игналинском и Швенченском районах, теплее – в Клайпедском, Таурагском и Мариямпольском округах.

В понедельник ночью небо будет более облачным, но осадков не ожидается. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза.

В понедельник погода праздник не испортит. Будет малооблачно, большую часть дня ожидается солнечная погода, только вечером на юго-западе появится больше облаков, но осадков они не принесут. Будет дуть холодный восточный, юго-восточный ветер. Станет немного теплее - 4–9 градусов тепла.

Во вторник погоду обусловит зона низкого атмосферного давления. Будет облачно, ночью местами, а днем в разных районах ожидаются дожди или мокрый снег, однако осадки будут небольшими. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 3–8 градусов тепла.

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