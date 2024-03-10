Зима из Литвы не уходит: ожидается мокрый снег и сильный ветер

В понедельник ночью небо будет более облачным, но осадков не ожидается. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза.
В понедельник погода праздник не испортит. Будет малооблачно, большую часть дня ожидается солнечная погода, только вечером на юго-западе появится больше облаков, но осадков они не принесут. Будет дуть холодный восточный, юго-восточный ветер. Станет немного теплее - 4–9 градусов тепла.
Во вторник погоду обусловит зона низкого атмосферного давления. Будет облачно, ночью местами, а днем в разных районах ожидаются дожди или мокрый снег, однако осадки будут небольшими. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 3–8 градусов тепла.