Зима из Литвы не уходит: ожидается мокрый снег и сильный ветер

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит антициклон, с юго-запада придет зона низкого атмосферного давления, усилится ветер. В минувшие дни на большей части территории страны было облачно, но в воскресенье облака рассеются. Осадков не ожидается. Усилится восточный ветер. Днем будет 2–7 градусов тепла, холоднее всего будет в Зарасайском, Игналинском и Швенченском районах, теплее – в Клайпедском, Таурагском и Мариямпольском округах.