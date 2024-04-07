Жувинтский резерват – рай для наблюдателей за птицами

"В этом году удивило большое количество гусей на Жувинтасе. В первые дни марта мы их насчитали больше 40 000: гуменников, белолобых гусей, серых гусей, белощеких казарок. Еще около 8000 гусей собралось на озере Амалвас, а около двух тысяч на озере Жальтитис. Неудивительно, что в их числе были также пискульки, короткоклювые гуменники, краснозобые казарки, малые канадские казарки – эти перелетные птицы редко залетают в Литву", – рассказал эколог Дирекции дзукийско-сувалкийских охраняемых территорий Арунас Пранайтис.
Сейчас их число сократилось, около месяца здесь еще проведут только белолобые гуси. Зато сейчас слетаются другие виды - из семейства бекасовых. Уже появились первые полки турухтанов, золотистых ржанок, чибисов, травников, бекасов. На залитых территориях можно увидеть свиязей, чирков-свистунков, шиленей, широконосок.
Со второй половины марта здесь насчитали около сотни лебедей-трубачей. 30 тундровых лебедей, больше 200 лысух, 350 свиязей, 102 шиленя, десятки чирков-свистунков, белых цапель, серых уток. Регулярно сюда прилетает пара орланов-белохвостов. Уже появились и болотные луни, скопы, черные коршуны и черные аисты.
В марте больше 2000 птиц собралось и на озере Жальтитис: озерные чайки, свиязи, чирки-свистунки, хохлатая чернеть, малые крохали и др.
Одни птицы на озере Жувинтас останавливаются во время перелета, а другие устраивают здесь гнезда.
Здесь гнездятся озерные чайки, серые утки, журавли.
С апреля центр посетителей Жувинтаса работает также по субботам и воскресеньям с 10 до 15 ч.