Жувинтский резерват – рай для наблюдателей за птицами

"В этом году удивило большое количество гусей на Жувинтасе. В первые дни марта мы их насчитали больше 40 000: гуменников, белолобых гусей, серых гусей, белощеких казарок. Еще около 8000 гусей собралось на озере Амалвас, а около двух тысяч на озере Жальтитис. Неудивительно, что в их числе были также пискульки, короткоклювые гуменники, краснозобые казарки, малые канадские казарки – эти перелетные птицы редко залетают в Литву", – рассказал эколог Дирекции дзукийско-сувалкийских охраняемых территорий Арунас Пранайтис.