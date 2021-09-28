Инцидент был зафиксирован на видео. Видно, как мужчина с собакой, который шел по улице, неожиданно подбежал к забору, за которым лаял йоркширский терьер, после чего раздался жуткий писк Монтиса.
"Пострадавшая собачка всего лишь наблюдала за тем, что происходит за забором и лаяла, как это делают многие собаки. Вы видели, что сделал агрессор. Последствия – серьезная травма глаза. Возникает вопрос, кто агрессор, и на кого он еще может натравить свою собаку? На собаку или на малолетнего ребенка?", – удивлялся Миндаугас, для которого главное, чтобы подобное не повторилось.
Монтису назначен 10-дневный курс антибиотиков, надо капать капли. Миндаугас надеется, что с собакой все будет хорошо.
Тренер и специалист по поведению собак компании Urban Dog Агне Язукявичюте прокомментировала ситуацию так: "Это иначе нежели виной человека, который вел собаку на поводке и не назовешь. Взрослый мужчина без проблем мог удержать такую собаку, поэтому нельзя сказать, что лающая из-за забора собачка спровоцировала инцидент, а хозяин не справился с собакой".
По ее словам, на видео видно, что хозяин собаки какое-то время спокойно шел своей дорогой, а потом сам побежал к забору, за которым лаяла собачонка.
"Такое поведение ничем оправдать нельзя. Никакая собака без поводка на него не нападала, хозяин сам был инициатором агрессии у своей собаки", – подчеркнула Язукявичюте, заметив, что хозяева пострадавшей собаки могут смело требовать возмещения ущерба.
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