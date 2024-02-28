Жуткая история в больнице: помощница медсестры обижала пожилого пациента

Видео сделал сосед пожилого человека по палате. Он снял на видео момент, когда помощница медсестры меняла постель. Грубо на повышенных тонах она требовала, чтобы пожилой человек сел, повернулся на бок, разделся. Слышались реплики: "Давай, давай, у тебя две руки. Пошевеливайся, Сядь".

Женщина бросает постель и другие вещи, видно, что она сильно раздражена.

Видно, что пожилому пациенту тяжело двигаться, трудно сесть и удержать тело в вертикальном положении. Он ничего не отвечает на грубости. Когда пациент разделся, и помощница медсестры заметила, что он не дошел до туалета, она начала издеваться над ним, оскорблять: "Задницу подотри, с..шь в постель, не заметил? Надо меньше жрать, не придется ср.ть. Как свиньям носят еду".

На другом видео видно, как женщина заламывает ногу пожилого пациента, он вскрикивает от боли. Тогда она, не обращая внимания, уходит из палаты.