Журналисты Delfi посетили „резерват“ богачей: такого самоуправства еще не доводилось видеть

Озеро Маргис завораживает своей красотой и покоем. Однако люди, которые купили у озера участки, не хотят подпускать к берегу посторонних.

Журналисты решили проверить, верны ли слухи. Выяснилось, что вокруг озера пешком не пройдешь, поэтому журналисты решили проплыть вокруг озера на лодке.

На карте Regia.lt журналисты нашли только одно место, где можно спустить лодку на воду. Это единственный подход к озеру на государственной земле. В других местах – частные участки, через них к озеру не подойти.

Если бы не этот небольшой участок, то к озеру вообще нельзя было подойти.

В путь отправились втроем: журналист, фотограф и оператор.

По правилам, на побережье должны оставлять подход в 5 м.