Журналистка о ситуации в Казахстане: то, что мы пережили, ужасно

Стихийные протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Причиной стало внезапное повышение цен на сжиженный газ. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство ситуацией и предъявить требования. В некоторых городах протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами, фиксировались случаи мародерства.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Свое решение он мотивировал тем, что в стране действуют "террористические банды, подготовленные за рубежом". 8 января в страну прибыли миротворческие силы из России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Армении. 11 января Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране.

По последним данным, в ходе протестов в Казахстане задержано более 8000 человек, 164 погибли, среди них – трое детей.

"Вчера в Казахстане был день траура, вся страна скорбела по погибшим. У нас чуть не случился вооруженный захват власти. Все сейчас сидят тихо, по домам, смотрим телевизор, нам дали интернет, в городе заработали крупные супермаркеты, налажена система онлайн-переводов (денежных – Ред.)", - рассказывает Ольга о ситуации в Алматы сейчас. Она отмечает, что первым делом жители отправились в продуктовые магазины и аптеки.

"Мы сейчас и ждем каких-то перемен, ждем того, что примут на самом верху. Поскольку нам сообщали, что заведено уголовное дело по факту государственной измены, конечно, всем интересно, кто кому изменил, в чьих интересах это все было, потому что не было информации: боевики пытались захватить телеканалы, наверняка у них были какие-то сообщения, они пытались выйти в эфир, но слова им не дали. Чьи интересы представляли эти люди мы не знаем, а может и не узнаем никогда", - говорит журналист.

8 января был задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов. Он и другие люди, чьи имена не разглашаются, подозреваются в государственной измене. Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (государственная измена, максимальное наказание - 15 лет лишения свободы с лишением гражданства или без такового).

Ольга отмечает, что обстановка Алматы сейчас спокойная. Можно спокойно сходить в магазин, банкомат, проблем с этим не возникает. Нормализовать ситуацию и вернуться к привычной жизни помогает и бизнес, и волонтеры, и власти, которые координируют процесс.

"В процесс мощно включается бизнес, готовят горячие обеды, подключаются волонтеры. Власти Алматы координируют этот процесс через чаты. Жизнь понемногу налаживается, заработали продуктовые магазины. У меня многие друзья живут в пригороде, и чувствуется разница в подходах, потому что там продуктового ажиотажа не было вообще – люди даже по-другому закупались на Новый год: не два стейка, например, а половина барана. И, когда у алматинцев после Нового года возникла нехватка продуктов, в пригороде такого не было: есть мука – испекли лепешки, продуктовые перебои – "да у нас в подвале курочка есть".

Люди, живущие в частных домах, как-то мягче пережили этот стресс. Даже сейчас, идя по улице, видела людей, которые несут сразу три упаковки яиц по 60 штук", - рассказала она.

По ее мнению, это связано с тем, что люди испытывают страх относительно своего будущего, неуверенность в том, что случится завтра.

"То, что мы пережили, ужасно. Мы из своих окон смотрели, как грабят наш любимый город, в котором мы родились, выросли. Такого не было никогда. Все это очень больно и грустно", - делится Ольга ощущениями от того, что довелось пережить.

"Еще у нас нашли штамм "омикрон", и судя по тем толпам, которые ходят в магазине, и учитывая, что у нас не работает эта система Ashyq (приложение, которое позволяет бизнесу работать в период карантинных ограничений, аналог "паспорта возможностей" в Литве – Ред.), я думаю, что нас еще ждет вспышка коронавируса, поскольку толпы в супермаркетах большие и, честно говоря, людям, наверное, уже не до социальной дистанции", - отметила журналист.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2216 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 999 654 случая инфекции.