Журналист Тапинас рассказал о вечеринке сборной: пили много

„После матча со сборной Республики Кот-д’Ивуар в одном из номеров сборной вечером устроили праздник. Пили много, участвовали 4-5 игроков (Миндаугас Кузминскас не участвовал), были всякие физические развлечения, во время которых один из молодых игроков разбил телевизор.

На следующий день, игроки, по словам очевидцев, чувствовали себя неважно, но во время обеда сами рассказывали о ночных приключениях. Об этом узнал и тренер Масквитис. Более опытные члены делегации обеспокоены, они знают, что такая вечеринка может аукнуться не сразу, а через несколько дней. К сожалению, похоже так бывает. После проигрыша Пуэрто-Рико, насколько мне известно, Масквитис рассказал об инциденте Миндаугасу Балчюнасу“, – писал Тапинас в социальной сети Facebook.