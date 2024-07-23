Журналист Тапинас рассказал о вечеринке сборной: пили много

По его словам, баскетболисты устроили пирушку после матча со сборной Республики Кот-д’Ивуар.
„После матча со сборной Республики Кот-д’Ивуар в одном из номеров сборной вечером устроили праздник. Пили много, участвовали 4-5 игроков (Миндаугас Кузминскас не участвовал), были всякие физические развлечения, во время которых один из молодых игроков разбил телевизор.
На следующий день, игроки, по словам очевидцев, чувствовали себя неважно, но во время обеда сами рассказывали о ночных приключениях. Об этом узнал и тренер Масквитис. Более опытные члены делегации обеспокоены, они знают, что такая вечеринка может аукнуться не сразу, а через несколько дней. К сожалению, похоже так бывает. После проигрыша Пуэрто-Рико, насколько мне известно, Масквитис рассказал об инциденте Миндаугасу Балчюнасу“, – писал Тапинас в социальной сети Facebook.
Запись Тапинаса в Facebook.
Это сообщение Тапинаса появилось после того, как публично высказался баскетболист Миндаугас Кузминскас, который утверждал, что команда соблюдала дисциплину.
Напомним, что воспитанники Казиса Масквитиса во время отбора перед олимпиадой оступились на последнем матче – проиграли Пуэрто-Рико со счетом 68:79.
Пуэрто-Рико попадет на олимпиаду впервые за 20 лет, а литовцам придется ждать минимум 4 года.
Олимпиада начнется 26 июля и продлится до 11 августа.