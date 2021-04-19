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Известный литовский журналист Римас Бружас надолго запомнит пандемию - в выходные он оказался в Сантарикской клинике. Журналист заболел коронавирусом.
Žurnalistas Rimas Bružas
Žurnalistas Rimas Bružas
© DELFI

"То, что должно было стать концом, стало еще одним началом", – сообщил он в фейсбуке.

Информацию о том, что у него ковид, мужчина подтвердил порталу lrt.lt. Он сказал, что течение болезни не было тяжелым, однако после того как температура спала, начались другие проблемы.

"Казалось, это уже все, но потом болезнь ударила по легким – начался кашель, я стал задыхаться. Ничего хорошего. Поехал в больницу. Рентгеновский снимок и анализ крови показал двустороннее воспаление легких", – сказал журналист.

48-летний Бружас – журналист, автор документальных фильмов. Кроме того, он уже несколько лет занимается живописью, пишет картины.

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