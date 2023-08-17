17 августа 2023 г. 07:28

Журналист портала посетил место, где готовят лучшие в Литве цеппелины

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt
Orijus Gasanovas su Monika Linkyte apsilankė Molėtuose
Orijus Gasanovas su Monika Linkyte apsilankė Molėtuose
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.

Журналист DELFI Ориюс Гасановас путешествует по Литве в компании известных женщин. На этот раз он пригласил с собой исполнительницу Монику Линките. Вместе они посетили Молетай.

Ориюс сказал, что Моника любит путешествия, но до сих пор не научилась готовиться к поездкам, поэтому собирает чемодан за полчаса до выезда в аэропорт.


"Я не умею планировать время. Мне кажется, я никогда не вырасту", – сказала Моника с улыбкой.

В Молетском районе они посетили местные кафе и рестораны. Нашли прекрасный домик – ресторан Cepelinų Gryčia, который славится лучшими цеппелинами в Литве.

"Когда тебя так называют, это круто", – сказал Ориюс.

Они заказали цеппелины с мясом и творогом.

"Хороши ли цеппелины я определяю по тому, хочется ли мне их еще", – заметила Моника.

"Вкусно! Много мяса и соуса. Подтверждаем, что люди правы и не преувеличивают, называя эти цеппелины лучшими", – заверил Ориюс.

Что касается Молетай, Моника заметила: Здесь есть все необходимое для отдыха".

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