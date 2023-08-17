Журналист портала посетил место, где готовят лучшие в Литве цеппелины

Ориюс сказал, что Моника любит путешествия, но до сих пор не научилась готовиться к поездкам, поэтому собирает чемодан за полчаса до выезда в аэропорт.



"Я не умею планировать время. Мне кажется, я никогда не вырасту", – сказала Моника с улыбкой.

В Молетском районе они посетили местные кафе и рестораны. Нашли прекрасный домик – ресторан Cepelinų Gryčia, который славится лучшими цеппелинами в Литве.

"Когда тебя так называют, это круто", – сказал Ориюс.

Они заказали цеппелины с мясом и творогом.

"Хороши ли цеппелины я определяю по тому, хочется ли мне их еще", – заметила Моника.

"Вкусно! Много мяса и соуса. Подтверждаем, что люди правы и не преувеличивают, называя эти цеппелины лучшими", – заверил Ориюс.