25 августа 2023 г. 07:00

Журналист портала побывал на жемайтийском курорте с литовской миллионершей

 
Ориюс Гасановас
Иоана Балче
ru.DELFI.lt

Этим летом журналист портала Delfi Ориюс Гасановас с разными спутницами посещает интересные места в Литве. На этот раз его спутницей стала миллионерша из США литовка Ева Воверис. Они побывали в Платяляй.

"Привез в Платяляй госпожу американку", – шутил Ориюс.

Ева живет в Америке 10 лет. У нее есть муж и трое детей. Она является инфлюэнсером, рекламирующим правильный уход за волосами.

Женщина с мужем владеют огромной логистической компанией.

"Я был у них дома, просто ноги подкосились", - вспоминает свои впечатления Ориюс.

Журналист привез свою спутницу в Платяляй - это красивый городок у озера.

Они посетили центральный пляж на озере. Здесь есть все - и скамейки, и раздевалка, и контейнеры для сортировки мусора, и даже бесплатные туалеты. По озеру скользят яхты, с берега открывается изумительный вид.

"Как в Майами", – удивилась Ева.

Где можно перекусить?

В городке есть киоск с шаурмой и несколько кафе, на берегу озера - ресторан Le le Terasa, который открыли Эгидиюс и Гедре. Пара открыла ресторан в бывшей летней усадьбе своей семьи. В него и пошли Ориюс с Евой.

Меню этого ресторана – смесь жемайтийских и итальянских блюд.

"Признаюсь, я слежу в социальных сетях за президентом. И он, когда ехал через Жемайтию, останавливался здесь поесть, – рассказал Ориюс. – Если ел президент, значит, и мы можем поесть".

"Мы готовим то, что любим сами. Это и жемайтийская домашняя кухня, и рецепты, привезенные из поездок", – рассказала Гедре.

Ориюс и Ева отведали грудку с пармезаном, бургер с говядиной, пиццу, карбонад, утятину и жареную гречку.

На курорте можно найти пункт проката велосипедов, покататься на яхте, посетить музей масок.

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