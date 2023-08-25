Журналист портала побывал на жемайтийском курорте с литовской миллионершей

"Привез в Платяляй госпожу американку", – шутил Ориюс.
Ева живет в Америке 10 лет. У нее есть муж и трое детей. Она является инфлюэнсером, рекламирующим правильный уход за волосами.
Женщина с мужем владеют огромной логистической компанией.
"Я был у них дома, просто ноги подкосились", - вспоминает свои впечатления Ориюс.
Журналист привез свою спутницу в Платяляй - это красивый городок у озера.
Они посетили центральный пляж на озере. Здесь есть все - и скамейки, и раздевалка, и контейнеры для сортировки мусора, и даже бесплатные туалеты. По озеру скользят яхты, с берега открывается изумительный вид.
"Как в Майами", – удивилась Ева.
Где можно перекусить?
В городке есть киоск с шаурмой и несколько кафе, на берегу озера - ресторан Le le Terasa, который открыли Эгидиюс и Гедре. Пара открыла ресторан в бывшей летней усадьбе своей семьи. В него и пошли Ориюс с Евой.
Меню этого ресторана – смесь жемайтийских и итальянских блюд.
"Признаюсь, я слежу в социальных сетях за президентом. И он, когда ехал через Жемайтию, останавливался здесь поесть, – рассказал Ориюс. – Если ел президент, значит, и мы можем поесть".
"Мы готовим то, что любим сами. Это и жемайтийская домашняя кухня, и рецепты, привезенные из поездок", – рассказала Гедре.
Ориюс и Ева отведали грудку с пармезаном, бургер с говядиной, пиццу, карбонад, утятину и жареную гречку.
На курорте можно найти пункт проката велосипедов, покататься на яхте, посетить музей масок.