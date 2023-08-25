Журналист портала побывал на жемайтийском курорте с литовской миллионершей

"Привез в Платяляй госпожу американку", – шутил Ориюс.

Ева живет в Америке 10 лет. У нее есть муж и трое детей. Она является инфлюэнсером, рекламирующим правильный уход за волосами.

Женщина с мужем владеют огромной логистической компанией.

"Я был у них дома, просто ноги подкосились", - вспоминает свои впечатления Ориюс.

Журналист привез свою спутницу в Платяляй - это красивый городок у озера.

Они посетили центральный пляж на озере. Здесь есть все - и скамейки, и раздевалка, и контейнеры для сортировки мусора, и даже бесплатные туалеты. По озеру скользят яхты, с берега открывается изумительный вид.

"Как в Майами", – удивилась Ева.

Где можно перекусить?

В городке есть киоск с шаурмой и несколько кафе, на берегу озера - ресторан Le le Terasa, который открыли Эгидиюс и Гедре. Пара открыла ресторан в бывшей летней усадьбе своей семьи. В него и пошли Ориюс с Евой.

Меню этого ресторана – смесь жемайтийских и итальянских блюд.