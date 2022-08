Как оценивать этот шаг? Заслуживают ли россияне быть полностью выдворенными на родину из стран, где они пытаются найти убежище от жестокой диктатуры Владимира Путина? Что на этом фоне происходит в медиаполе российских и белорусских СМИ в эмиграции? Почему атака на крымский аэродром Саки – это мощный политико-символический удар по Кремлю? Эти и другие темы ведущий Delfi Дмитрий Семенов обсудил со своим коллегой – главным редактором Newsader – Александром Кушнарём.

Дмитрий Семенов: Я хотел бы начать с дискуссии последних дней в связи с заявлениями в том числе официальных лиц о том, что Евросоюз начинает рассматривать седьмой пакет санкций. Одна из мер, которая будет рассматриваться: прекратить выдачу россиянам всех виз – прежде всего, туристических. Как Вы относитесь к таким предложениям, которые звучат, например, из Эстонии и Финляндии?

Александр Кушнарь: Я думаю, что это та вынужденная для Европы мера, которую придется принять. Конечно, пострадают те россияне, которые не поддерживают эту агрессию и которые, в конечном счете, хотели бы эмигрировать из России. Тем не менее, это цена того, чтобы защитить безопасность Европы. А чем может угрожать сохранение открытых границ Европы с Россией – по крайней мере, если мы говорим о сухопутных границах?

Во-первых, существует угроза проникновения российских агентов. Мы прекрасно знаем, что Россия, которая, к сожалению, давно уже является не страной, а террористической группировкой, регулярно проводит теракты за рубежом: отравление Литвиненко, взрывы складов с боеприпасами в Чехии, применение яда Новичок против Гебрева в Болгарии и против Скрипалей в Солсбери, убийство Хангошвили в Германии, а также многие другие раскрытые и нераскрытые киллер-операции – и это еще до полномасштабного российского вторжения в Украину. Теперь, когда это полномасштабное вторжение совершено, и весь мир ужаснулся тому, что может сделать не просто российское руководство, а всё российское население – та ее часть, которая непосредственно производит катастрофическое насилие, и та ее часть, которая поддерживает это насилие – конечно, вопрос о том, что нужно бы защититься от возможных росийских агентов, встает особенно остро. А мы знаем, что путинская агентура все-таки работает – работает на то, чтобы уменьшить санкционное давление на Россию и чтобы подорвать программы вооружённой поддержки Украины. Это первый момент.

Второй момент заключается в том, что российское руководство может засылать отдельных россиян в страны Европы, чтобы те, заезжая, скажем, через Финляндию и перемещаясь с шенгенской визой по другим странам Евросоюза, могли бы закупать там недостающее российским военным оборудование – например, дроны – и затем везти эти дроны в Россию для снабжения ими российской армии. Сейчас финские спецслужбы посмотрели, а что же они везут обратно – а везут они эти самые коммерческие беспилотники.

Тем не менее, я думаю, что для россиян сохранится возможность запрашивать политическое убежище в Евросоюзе, потому что россиян, которые не поддерживают путинский режим, которые все-таки хотя выехать из России и которые имеют такую возможность – немало, и, я полагаю, этот коридор политбеженства будет оставлен. Посмотрим, к чему приведут в итоге дискуссии.

Д.С.: Подытоживая, можно, наверное, сказать, что вот это решение – если оно будет принято – это меньшее из зол в нынешних условиях. Может быть, не самое хорошее, но, по крайней мере, оно может остановить ту катастрофу, к которой мы, судя по всему, движемся вот уже почти шесть месяцев. Но есть тут и более радикальные призывы. Я вспоминаю президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью The Washington Post сказал о том, что нужно вообще всех россиян выслать обратно в Россию. Я, честно говоря, расцениваю заявление Зеленского как эмоциональное и с точки зрения эмоционального я его понимаю. То есть моя оценка такая: это эмоциональная оценка Зеленского, которая вряд ли приведет к практическим последствиям.

А.К.: Я именно так и хотел ответить на это вопрос: это эмоциональное заявление, но его можно понять, потому что после того, что российские войска натворили в Украине – и многочисленные "Бучи" с ужасающим насилием над людьми, и бесконечный ракетный террор, и стираемые в пыль города села российскими войсками при поддержке российского населения. Конечно же, рано или поздно со стороны Украины – со стороны самых высших ее чиновников – должно было последовать нечто подобное.

Тут я только хочу пояснить, что любого человека нужно оценивать именно с точки зрения его личной истории, его личной судьбы, его личных политических высказываний. Неважно: говорит этот человек на русском языке или не говорит, россиянин это или не россиянин, есть у него российский паспорт или нет. Если этот человек – допустим, пусть он будет с паспортом России – хочет поддерживать Украину в этой борьбе, нужно оценивать, соответственно, именно эти убеждения, и критериями должны стать именно его ценности, его ментальность, его практика, его реальные поступки.

Д.С.: Я хотел бы, чтобы Вы, Александр, рассказали нам о Вашем проекте – Newsader. Чем он в основном занимается и о чем рассказывает?

А.К.: Я начал с текстового сайта Newsader.com, который запустил в 2015 году по прибытии в Литву и четыре года активно занимался им, а в 2019-м трансформировал его в видео-проект и теперь моим главным проектом является YouTube-канал Newsader. Наша концепция заключается в том, чтобы бороться с лживой пропагандой – не только кремлевской, но и всех диктаторов в мире, потому что пропаганда – это орудие всех авторитарных режимов, таких как пекинский, иранский, северокорейский, кубинский.

Это первый момент. Второй – это, конечно, информационная поддержка демократий, которые борются против автократий. В частности, украинская демократия, которая сейчас отстаивает свой суверенитет со стороны экзистенциальной угрозы со стороны России, Тайвань против режима в Пекине, Южная Корея против КНДР – там, где есть эти точки напряжения, там есть Newsader, наши новости, наша аналитика, наши интервью с экспертами. Это наши основные направления деятельности, которыми только на территории Литвы мы занимается уже восьмой год подряд.

Д.С.: Да, до 24 февраля из Литвы вещало немало изданий в эмиграции – и беларусские, и российские, – а сейчас их стало еще больше. Мы можем вспомнить телеканал "Дождь", который вещает из Латвии, и Youtube-канал "Ходорковский-лайв", который вещает из Вильнюса, и еще много различных проектов. Есть ли в связи с этим какая-то конкуренция, и нет ли ощущения, что все вы топчетесь на одной площадке, конкурируя за одну аудиторию?

А.К.: Вообще, когда мы говорим о такой гуманитарной деятельности, как информационное освещение, я стал бы очень осторожно говорить в терминах и категориях рыночной экономики. Кто-то, может быть, так это и воспринимает, но я это воспринимаю иначе: каждый делает свое дело так, как умеет, и освещает ситуацию со своим акцентом.

На мой взгляд, здесь очень важно, чтобы все те, кто сейчас вещает из эмиграции, понимали ключевую проблему. Все мы должны осмысливать: а что же произошло в России такого, что она пришла к этому ужасу – нападению на Украину и развёртыванию первого со времен Второй мировой войны полномасштабного конфликта, который ведется ужасающими методами?

Я был бы рад, если бы все издания определяли, в чем состоит историческая вина России, а она состоит в том, что она окончательно выродилась в умирающую империю, которая хватается когтями за край цивилизационного обрыва. Она проиграла цивилизационную борьбу. Теперь России нужно прекратить бегать по дурному кольцу самодержавия и, наконец, понять: а как стать нормальной республикой, чтобы не угрожать окружающих странам, и заняться все-таки своими внутренними проблемами? Вот здесь нужны дискуссии, однако, к сожалению, их не очень много.

Я замечаю, что многие российские эмигранты все еще живут в пространстве, так сказать, "единой России", а хотелось бы увидеть, какие они шаги готовы были бы сделать, чтобы реально демократизировать вот эту территорию под названием "Россия". Я говорю именно о территории – страны уже как таковой нет. Что будет дальше? Эта страна, наверное, должна быть "конфедеразирована" – я бы так сказал. Это было бы безопасно не только для окружающих стран, но и для самих россиян – тех, кто будет жить на соответствующей территории.

Почему всеми этими изданиями – в отличие, например, от таких изданий, как Newsader – не поднимается вопрос о реальной демилитаризации России, о ее отказе от армии и от ядерного оружия? Потому что ведь наличие именно ядерного оружия делает все эти претензии России такими, что НАТО вынуждено воздерживаться от проведения операции против российской агрессии, в отличие от ситуаций, когда НАТО вмешалось в ту же югославскую резню, а затем нейтрализовало режимы Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

Именно об этом, мне кажется, имеет смысл говорить в первую очередь. Я рад, что существует широкое медиаполе, но главное, чтобы акценты в нем правильно расставлялись, а кем – это уже не так важно.

Д.С.: Последний сюжет, который хотелось бы обсудить. Мы все в курсе, что на этой неделе были то ли удары, то ли диверсии на территории Крыма. Я читал комментарии военных экспертов, и не один, а несколько человек сделали вывод, что вот это уже может стать поворотным моментом в ходе войны с символической точки зрения. Насколько Вы как главный редактор Newsader занимаетесь эти вопросом и к какому выводу приходите? Что все-таки произошло в Крыму? Если был какой-то прилет, то какое такое вооружение вдруг появилось у Украины, которое позволяет на такое расстояние прилететь?

А.К.: Newsader буквально каждую минуту занимается украинской проблематикой и особенно вот этой полномаштабной войной с самого первого ее дня. Ни часа не проходит, чтобы я не думал об этом и не делал какие-то материалы на эту тему – самую актуальную на данный момент.

Суть в том, что сами украинские источники уже рассказали ведущим западным изданиям, таким как Politico, The New York Times и The Washington Post, что это была именно украинская спецоперация и было применено именно украинское оружие. Какое именно – неизвестно. Перечисляют разные версии. Возможно, это были модернизированные для ударов по наземным объектам "Нептуны". Возможно, это были даже "Громы", которые ранее разрабатывала Украина и, вероятно, разработала-таки. Возможно, это все же были американские ATACMS – ракеты с дальностью до 300 километров, хотя Белый дом официально не признает их передачу украинцам, и президент США Джо Байден неоднократно говорил, что не хотел бы этого делать, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну. Но, тем не менее, Конгресс на него очень сильно давит, украинцы просят, Россия совершает террористические акты поить украинского населения – пришло время, и они могли все-таки передать, договорившись с украинцами, чтобы те, применив ATACMS, умалчивали и ссылаясь на украинское оружие.

Мы сейчас не может знать наверняка. Но то, что это сильнейший политико-символический удар по путинскому режиму – это факт, потому что Путин годами представлял Крым как символ того, что он подменил современный миропорядок, основанный на правилах, порядком, основанном на праве сильного. Теперь, когда украинцы начали освобождать, собственно, Крым, с которого и началась на самом деле вот эта большая война России против Украины, они показывают, что не просто готовы полностью освободить все свои территории и не позволить Путину утверждать, что вопрос Крыма – "закрыт", но они еще и показывают, что любой автократ, который захочет поменять этот миропорядок, получит по зубам, не сможет удерживать захваченную территорию и рано или поздно вынужден будет откатиться – даже если для этого потребуются не годы, а десятилетия. Мы, однако, будем надеяться, что эта ужасающая война закончится победой Украины уже хотя бы к концу следующего года или раньше, хотя я понимаю, что даже и это – не самый оптимистичный прогноз.

Д.С.: Есть еще одна сторона, которая точно знает, что произошло. Это Россия. Но Россия никогда не скажет правду, чтобы не наводить панику.

А.К.: Конечно. Если бы Минобороны России признало, что это были именно украинские удары, то оно автоматически признало бы фиаско либо своего ПВО, либо своих спецслужб, которые не смогли предотвратить диверсию. Так что это еще и удар по чисто военно-технической репутации России. И мы видели, что сегодня (11 августа – ред.) появились спутниковые снимки вот этой авиабазы Саки. Уничтожено было, по меньше мере, девять военных самолетов России, а некоторые наблюдатели полагают, что она могла потерять до 24 самолетов и вертолетов. Взрывы были поистине масштабные. Я не понимаю Минобороны России, которое 9 августа выпустило заявление о том, что, мол, авиатехника не пострадала. Ребята, вы же понимаете, что в спутниковые снимки – даже те же коммерческие – в современном информационном мире появятся уже через пару дней. Зачем же так топорно врать?

Д.С.: Вообще, характерная черта у россиян – это путаница в показаниях. Сразу после того, как это (о взрывах в Крыму – ред.) стало известно, разные пропагандисты и представители официальных ведомств России говорили совершенно разные вещи о причинах того, что могло произойти.

А.К.: Да, в том числе прокремлевские блоггеры, которые противоречили друг другу. В этом смысле они еще и информационную кампанию проиграли, не сумев скоординировать ее.

Д.С.: Да, спасибо большое, Александр, за то, что присоединились к нашему выпуску.