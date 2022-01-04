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Журнал The Banker группы The Financial Times назвал министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте "Министром финансов года" в контексте мира и Европы, сообщил Минфин.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как говорится в сообщении, в список лучших министров финансов, который составляется ежегодно, включаются министры, которые наилучшим образом смогли простимулировать рост и стабилизировать экономику, а самое большое достижение Скайсте - подготовленный в рекордно короткие сроки план восстановления экономики или план "Литва нового поколения".

В прошлом году "Министром финансов года" был титулован министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

The Banker - ежемесячный специализированный журнал на английском языке, посвященный международным финансам. Его читают более чем в 180 странах. Издается в Лондоне с 1926 года.

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