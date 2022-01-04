Как говорится в сообщении, в список лучших министров финансов, который составляется ежегодно, включаются министры, которые наилучшим образом смогли простимулировать рост и стабилизировать экономику, а самое большое достижение Скайсте - подготовленный в рекордно короткие сроки план восстановления экономики или план "Литва нового поколения".
В прошлом году "Министром финансов года" был титулован министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
The Banker - ежемесячный специализированный журнал на английском языке, посвященный международным финансам. Его читают более чем в 180 странах. Издается в Лондоне с 1926 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Аналитик данных: это лишь разбег, скоро снова будут побиты рекорды (1)
Эпидемиолог Национального центра общественного...
Работающий в больнице сириец: мигрантов в Беларуси закрывают в клетки, на них спускают собак (19)
Сириец Майдас, который окончил в Литве медицину и...
Визит Лукашенко к Минотавру и "коридор" Валерия Цепкало: "Мы создавали класс людей, который во многом двигал революцию 2020 года" (10)
Валерий Цепкало - политик, дипломат, директор...
Эпидемиолог: на этой неделе количество заболевших коронавирусом вырастет (5)
Эпидемиолог Национального центра общественного...
"Ультра(Не)простая история" Александра Сорокина длинною в 309 км: "Тот день был моей последней каплей"
"Мне нравится испытывать себя, раздвигать границы,...