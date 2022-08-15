Жолинес-Успение — не только выходной, но и полный традиций праздник: рассказали о самом главном обычае

Длинные выходные собрали людей на море, где проходили Фестиваль Палангского парка и другие мероприятия, а сегодня, в последний день длинных выходных, у отдыхающих есть время отметить Жолинес.

Не менее важно понять, почему отмечают Жолинес и что делает этот праздник особенным. Рената Адомавичене, специалист по коммуникациям Музея народного хозяйства Литвы, рассказала о значении Жолинес и основных обычаях этого праздника. По ее словам, в христианском мире Жолинес издревле называют праздником Успения Пресвятой Богородицы.

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"Поверья и обычаи показывают, что в церковном праздновании Успения Пресвятой Богородицы, как и во многих других, сохраняется ряд дохристианских преданий, связанных с окончанием важнейших полевых работ, стыком лета и осени", — говорит Р. Адомавичене.

По словам специалиста по связям с общественностью, самый характерный и красивый обычай этого дня — нести в церковь для освящения букет из трав, цветов, зелени, овощей летнего урожая.

"Люди должны положить в букет то, что они вырастили. Говорят, что только во время Жолинес все цветы необходимо сорвать и отнести в церковь для освящения. Жолинес — это особенный праздник", — говорит Р. Адомавичене.

По ее словам, смысл Жолинес в том, чтобы поблагодарить за урожай, выразить уважение к нему, а также придать смысл завершению летних работ и подготовке к осени.

"А самое главное — встретиться с родными, друзьями, соседями и как бы перейти в более медленное, осеннее состояние", — рассказывает Р. Адомавичене.

Специалист по связям отмечает, что обычай приносить в храм травы для освящения существует с древних времен: женщины собирали самые красивые цветы с лугов, различные травы, обладающие целебными свойствами, и обязательно добавляли овес и рожь. Букеты дополнялись овощами, ветками фруктовых деревьев, ягодами.

"Не менее важный обычай – сближаться с семьей, обсуждать уже законченные летние работы, делиться урожаем", — говорит Р. Адомавичене.

По ее словам, есть еще одна традиция, очень напоминающая Сочельник – во время Жолинес вся семья садится за стол и съедает двенадцать блюд, приготовленных из нового летнего урожая (зерновых, овощей, фруктов).