aA
Водителям загрязняющих окружающую среду автомобилей с начала 2023 года будут уделять особое внимание. Министерство охраны окружающей среды планирует сделать так, что в случае фиксации выхлопов, превышающих норму, автомобиль должен будет повторно проходить техосмотр, сообщает LNK.
Automobilių tarša
Automobilių tarša
© Shutterstock

Вице-министр окружающей среды Раминта Радавичене сказала, что в случае фиксации превышения норм загрязнения, будут упразднять действующий техосмотр.

"Автомобиль должен будет пройти техосмотр повторно, или водитель должен будет проверить техническое состояние транспортного средства, привести его в порядок, чтобы оно не загрязняло окружающую среду", – пояснила она.

Статьи по теме:
В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы
Министр охраны окружающей среды отказывается от налога на автомобили

По словам Радавичене, бывают случаи, когда водителям удается избежать объективной проверки.

"Рассказывают такое, что иногда перед техосмотром заменяют дизельное топливо керосином, а после сразу же заливают горючее, и машина начинает "плеваться" черным дымом", – рассказала вице-министр.

Тут речь идет о проверке выхлопов с помощью специального оборудования. "Мы меняем регламент. Даем возможность инспекторам охраны природы самостоятельно проводить проверку: без полиции и с помощью необходимого оборудования", – сказала Радавичене.

Чтобы жители, которые визуально видят возможное загрязнение, могли обращаться в службы, нужны дополнительные решения.

"Когда речь идет об упразднении техосмотра, мы говорим о проверке с помощью специального оборудования, но – да, говорят и о визуальном загрязнении, что по цвету дыма и количеству можно идентифицировать такие транспортные средства. Тут решения пока не приняты", – сказала она.

По словам Радавичене, это надо обсудить с Департаментом полиции.

"Как известно, сейчас можно о таких транспортных средствах информировать через систему ePolicijа. Но эту систему еще надо совершенствовать", – заметила вице-министр.

Она сказала, что контроль ужесточится с начала 2023 года.

"Решение в связи с упразднением техосмотра после проверки выхлопов специальным оборудованием – планируют узаконить в первом квартале следующего года. Тогда же обещают принять и постановление о самостоятельных действиях инспекторов на дорогах", – заметила Радавичене.

Она надеется, что такие изменения помогут призвать водителей к порядку.

Владельцев технически неисправных и загрязняющих окружающую среду автомобилей в ближайшее время могут обязать повторной пройти техосмотр. Во вторник в парламенте министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что решение будет принято самое позднее в начале следующего года.

"До Нового года с Администрацией безопасного движения (Литовская администрация безопасного движения), может, в январе, сможем изменить внутренние правила и обязать владельцев технически неисправных автомобилей повторно пройти техосмотр", – сказал министр.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас в августе заявил, что отказывается от планов в связи с введением налога на автомобили.

Сейчас автомобили в Литве проходят техосмотр раз в два года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Водителей старых автомобилей в Литве ждут неприятные новости и ограничения (1)

Как с 2027 года будет ограничена регистрация автомобилей...

TOP новостей

Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...

Пассажиры поезда Вильнюс-Краков рассказали о своих проблемах и страхах

Перед тем как отправиться на новом поезде из Вильнюса...

Вирусолог сказал, для кого грипп особенно опасен: когда надо обращаться к врачу

В 22 муниципалитетах из 60 заболеваемость гриппом...

Londono Kalėdų mugė Londono Kalėdų mugė Londono Kalėdų mugė

Сравнение цен на рождественских ярмарках Вильнюса и Лондона: есть чему удивляться

Цены на рождественской ярмарке в Вильнюсе обычно...

На заправках Circle K на три часа снизят цены на все горючее

Сеть АЗС канадского капитала Circle K, реагируя на кризис...