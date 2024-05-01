Жизнь в миграции – это не Диснейленд. Истории русскоязычных мигрантов из Украины, Беларуси и России

И все же жизнь мигранта не похожа на жизнь в Диснейленде. Мигрантам, вне зависимости от причины миграции, порой приходится работать примерно семь дней в неделю, на двух-трех работах параллельно. Каждый мигрант, вне зависимости от страны пребывания, живет с ощущением базовой незащищенности своих прав. Мигранту надо всегда продумывать запасной вариант, потому что если что-то пойдет не так, то вероятность оказаться выброшенным на улице у него особенно высока. В случае с политическими мигрантами, которые не могут вернуться домой, ситуация становится еще более напряженной. Я отношусь именно к такой категории мигрантов. А значит, я вынужден использовать все свои навыки, чтобы выживать в довольно конкурентной эмигрантской среде.

Когда я был дома в Беларуси, я знал, что не пропаду, что есть близкие, родственники, друзья. Если вдруг я сломаю ногу, государство обязано будет обо мне позаботиться. А в миграции, вне зависимости от страны пребывания, такого чувства нет. И ты понимаешь, что если что-то пойдет не так, тебя вновь охватит страх, что почва уходит из-под ног. Когда ты не можешь вернуться домой и нет дна, от которого ты можешь оттолкнуться, если что-то пошло не так.

В Литве на это постоянное чувство страха наложилась история с обвинением беларусов в литвинизме. Те люди, которые считают литвинизм реальностью и на этом строят свою риторику, совершают большую ошибку. Они разобщают два народа, которые друг другу не враги! Объединив силы, мы могли бы стать сильнее в противостоянии угрозе, которая над всеми нами сейчас нависла.