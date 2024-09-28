Жизнь в доме престарелых. Как выглядит быт пожилых людей, и чем они занимаются?

В доме престарелых есть не только эрготерапевт, но и кинезитерапевт, который помогает пожилым людям сохранять навыки движения.

„Мы не восстанавливаем, а поддерживаем эти навыки, чтобы человек как можно дольше мог сам поднести ложку ко рту, одеться, застегнуть пуговицу“, – сказала собеседница. Занятия подбирают индивидуально.

Первая остановка – кабинет эрготерапии, в котором проходят разные занятия. По словам Пранскайтите-Белявичене, все оснащение этого кабинета направлено на поддержание навыков самостоятельности сеньоров.

В Каунасе работает „Центр опеки и ухода“. Он был основан Айсте Пранскайтите-Белявичене. На данный момент в центре проживают 72 пожилых человека. Большая их часть - из Каунаса и Каунасского района, но есть и люди из Укмерге и даже Неринги.

В этом помещении жители дома престарелых могут смотреть фильмы, но в теплое время года, они чаще находятся на улице. За столиками во дворе они играют в бинго, домино, читают книги. Иногда жители дома престарелых ездят на экскурсии, например, на аллею Лайсвес выпить кофе или в музеи.

Следующая остановка – помещение для общих видов занятости. В день визита журналистов пожилые люди сидели за одним столом и готовились печь пончики. „В этом пространстве люди занимаются разными видами деятельности, например, сегодня они готовят. Здесь есть кухня. <..> Пожилые люди вместе решают, что будут готовить, а мы покупаем им продукты для этого“, – сказала Пранскайтите-Белявичене, заметив, что летом чаще всего готовили холодный борщ.

Следующая остановка – комнаты пожилых людей. По словам Пранскайтите-Белявичене, в их центре около 40 комнат, все - двухместные. В комнатах – две кровати, шкаф, стулья и другая необходимая мебель. Их центр разрешает пожилым людям привозить свою мебель, но немногие пользуются такой возможностью.

В комнатах убирает персонал центра, но чаще жильцы сами хотят это делать.

В каждой комнате на двери весит программа мероприятий на неделю. По словам Пранскайтите-Белявичене, жильцы сами выбирают, в чем хотят участвовать, а чтобы им не наскучили занятия, программу меняют.

В каждой комнате есть своя душевая и туалет.