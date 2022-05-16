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В пяти действующих в Литве центрах регистрации иностранцев по-прежнему размещены около 2750 мигрантов. Часть из нелегально прибывших в Литву мигрантов проживают в центрах регистрации иностранцев в Кибартай, Медининкай и Пабраде.

Размещением наиболее уязвимых лиц - семей с малолетними детьми, несовершеннолетних без сопровождения взрослых, беременных женщин, инвалидов и пожилых людей - занимается Центр приема беженцев Министерства социальной защиты и труда. Эти люди размещены в лагере модульных домиков в Центре приема беженцев в Рукле и в Центре приема беженцев в Науйининкай.

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