Размещением наиболее уязвимых лиц - семей с малолетними детьми, несовершеннолетних без сопровождения взрослых, беременных женщин, инвалидов и пожилых людей - занимается Центр приема беженцев Министерства социальной защиты и труда. Эти люди размещены в лагере модульных домиков в Центре приема беженцев в Рукле и в Центре приема беженцев в Науйининкай.