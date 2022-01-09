Живущий в Италии литовец - о новом порядке в стране: эпидемиологи говорят, что это безумие

В связи с распространением более заразного штамма вируса омикрон правительство Италии ввело требование о вакцинации против COVID-19 всех жителей старше 50 лет.

"Пока известно, что в возрасте пятидесяти и старше все, независимо от пола и национальности, имеющие постоянное место жительства в Итальянской Республике, должны будут пройти вакцинацию. Основная дискуссия, поскольку указ был принят в четверг, очень горячая. Новость в том, что указ вступит в силу сразу, начиная с сегодняшнего дня, но судя по всему, санкций еще две-три недели не будет, а серьезные санкции могут начаться с первого февраля, когда к этой норме будут относиться серьезно",- говорит собеседник.

Болезненные штрафы и ограничение свобод

По его словам, штрафы могут быть действительно большими: начиная с минимальных и заканчивая суммами до полутора тысяч евро.

"Штрафы дифференцированы, есть самый низкий порог штрафов, если вас остановят на улице или каким-то другим способом узнают, что вам пятьдесят лет и у вас нет ни одной дозы вакцины, то минимальный - 100 евро. Во второй раз, насколько я знаю, такие штрафы наложить не могут, только один раз.

Другая ситуация – когда человек работает или пытается получить какие-то услуги без прививки, например, поход в театр, на спортивные матчи, в этом случае штрафы увеличиваются – от 400 до 1000 евро.

Paulius Jurkevičius © Asmeninins albumas

Следует подчеркнуть, что штрафы будут налагаться не только на нарушителя, но и на тех обязанных лиц, которые осуществляли проверку, но не проверили. Самые большие штрафы ждут тех, кто работает, потому что всем работникам пятидесяти лет и старше нужно будет делать прививку, а потом штраф может подскочить до полутора тысяч евро", — говорит обозреватель.

По его словам, цель состоит в том, чтобы уменьшить количество свобод для тех, кто не был вакцинирован.

"Такая идея правительства. Что они смогут сделать? Они смогут пойти в магазин, чтобы купить еду с этим базовым зеленым цифровым паспортом, они смогут пойти в аптеку, к врачу и это базовые необходимые услуги.

Правда, в парикмахерские, салоны красоты тоже смогут ходить с базовым паспортом, в котором тоже предусмотрена возможность отрицательного теста. Но в других местах тестирование уже не признают, поэтому остается либо переболеть, либо привиться", — говорит обозреватель.

Эпидемиологи говорят, что это безумие

Журналист также рассказал, как общество реагирует на перемены.

"Вероятно, будут реакции, но в целом это компромисс, потому что рассматривалась гипотеза о том, что обязательная вакцинация будет введена для всех, с восемнадцати лет. Наконец, после долгих политических дебатов или даже споров, порог остановился на возрасте пятидесяти лет. Реакция неоднозначна, особенно протестуют правые партии, а некоторые эпидемиологи говорят, что это безумие.

Основная проблема заключается в том, каким будет механизм проверки: будет ли уголовное преследование. Механизм проверки, контроль, скорее всего, будет таким, что людей не будут останавливать на улице, а будут проверять данные двух регистров: регистром места жительства, где человек задекларировал место жительства, и списком привитых лиц. И этот штраф автоматически придет к вам на почту. Таков план", — говорит обозреватель.

За последние 7 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Италии вырос до 1669 случаев.