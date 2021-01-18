Карьеру футбольного вратаря Скиндерис начинал на домашней арене, побывал и в Казахстане, но с 2000-х плотно связал карьеру с Беларусью: поиграл за «Торпедо-СКА», «Нафтан», «Белшину», «Славию», «Городею» и «Минск», с которым брал бронзу ЧБ. После окончания выступлений Симас остался жить в Минске – по его мнению, тут намного лучше, чем в Литве.

– Под видео, где Лукашенко перед выходом на лед шутит с российской журналисткой Наилей Аскер-заде, вы написали: «Супер, молодец!» Что имели в виду?

– Мне понравилось, как вел себя Лукашенко: на позитиве, с чувством юмора.

– Многие белорусы видят в Лукашенко не юмориста, а тирана.

– Я не большинство белорусов, у меня есть свое мнение. Вы рассказываете о том, что тут тираны какие-то, еще что-то. Вы называете себя демократами. Но что такое демократия? Я могу высказать свое мнение, какое хочу. Независимо от того, кто мне что накидывает, что считают другие люди. Мне понравилось, как вел себя Лукашенко на видео, поэтому так и написал. Если кому-то не нравится это, мне неинтересно.

Да и я сужу все по тому, как мне живется здесь, в Беларуси, как живется моей семье, дочке. И в соответствии с этим у меня формируется мнение о стране. Живу я тут с позитивом, с комфортом, мне очень хорошо.

– Почему вы не хотите перемен?

– Еще раз говорю: меня все устраивает. Мне нравится, что в Минске порядок, безопасность. Я даже удивился, как со мной обошлись, когда я совсем недавно заболел ковидом. Приехала скорая, обо мне позаботились. На следующий день приехал врач, послушал, за ручку взял, отвел в кабинет, без очередей, даже не в моей поликлинике, сделали снимок, сделали тест, расписали лечение, отвели домой. В Литве такого никогда в жизни не было.

– Но вы, живя в Минске, изнутри видите, что за «порядок» творится в городе, в стране. В вас не вселяют ужас происходящие события?

– Нет, абсолютно. В меня ужас вселяет гвардия людей, спортсменов [протеста]. Когда они сами занимались спортом, они были рады всему. А когда их карьеры закончились, мне кажется, эти спортсмены стали никому не нужны, поэтому высказываются (среди подписавших письмо за честные выборы и против насилия сотни и сотни действующих спортсменов с достижениями в своих видах – прим. Tribuna.com). Некоторых я знаю лично, с кем-то незнаком, но я думаю, что они все это делают неискренне. Возможно, это пиар какой-то, или их кто-то подталкивает. Не говорю, что им платят деньги за их действия, слова, но наверняка кто-то навязывает им свое мнение, подкидывает все для чего-то. И эти спортсмены делают себе рекламу. Как по мне, это сумасшедшие люди, потому что они останутся без работы. И то, что заслужили за спортивную карьеру, – все это забудется.

Я злюсь сейчас не из-за политики, а больше из-за спорта. Мне не нравится, что он сейчас страдает. Сейчас в Беларуси много людей, которые играют, тренируются, представляют различные виды спорта. И половина из них может поддаться на уговоры этой группы, шайки. Люди потеряют свои достижения из-за своих взглядов и действий. И самый яркий пример – Илья Шкурин, футболист ЦСКА. У этого мальчика мозгов в голове просто ноль. Он мог стать классным футболистом, заработать денег, играть за сборную Беларуси, но сейчас он приедет в страну и пойдет в армию. А там его так загубят, что он футболистом уже не будет. Получается, Беларусь потеряла игрока уровня сборной, а он потерял возможность осуществить мечту детства. Шкурин не заработает ни денег, ни чего-то еще. И в итоге, грубо говоря, будет играть в пятой лиге.

И я злюсь, когда вижу, что люди не думают сами, а слушают своих агентов, которые тут сидят и на что-то обижаются. [Экс-вратаря сборной Василия] Хомутовского слушают, у которого несколько сотрясений мозга было. Злюсь, что малыши не понимают, что могут потерять все в своей жизни. Я сам все прошел, до 37 лет играл, и, наверное, хорошо разбираюсь в спорте.

– Осуждая насилие в стране и репрессии в отношении их коллег, люди действуют по совести.

– Люди сами идут к этому насилию. Не надо никуда ходить, тогда и не будет никакого насилия. Вот почему ко мне никто не применяет насилие? А я по воскресеньям сижу дома, в город даже не захожу, езжу по кольцевой. Конечно, мне жалко людей, не думайте, что я за насилие и что-то такое. Но не надо никуда ходить, сидите дома. Почему я сижу дома, охраняю семью? Потому что я боюсь случайно попасться. Плюс боюсь болезни. Я переболел коронавирусом с двумя воспалениями легких – а люди ходят по митингам, заболевают там, после ходят и всех вокруг заражают.

Вы посмотрите, что в Литве творится. Везде стоят посты, из города нельзя выехать, там введен комендантский час. И Литва же не в космосе находится, совсем рядом с Беларусью. Но там все закрыто, магазины и аптеки только работают. А здесь люди ходят по маршам.

– А вы понимаете, почему спортсмены выражают свое недовольство властью и идут против системы?

– Да. Но спрошу вас: почему душат хоккеистов и футболистов, чтобы они не были трусами и высказались? У нас же демократия, и каждый человек, когда захочет, скажет свое мнение. А футболистов и хоккеистов, которые молчат, начинают как-то называть, оскорблять. Если они не говорят – значит, их все устраивает. Почему я поддерживаю власть? Потому что меня все устраивает. Почему я живу в Беларуси, а не в Литве? Потому что здесь мне лучше. Моей семье тут лучше и безопаснее.

– Спортсмены выражают свою солидарность коллегам, которые пострадали из-за своей гражданской позиции. Ведь сколько примеров, когда атлеты говорили, а их за это уволили, оставили без зарплаты.

– Так думай, что говоришь. Вот если я сейчас возьму яблоко или апельсин, пойду и в здание РУВД кину, то милиционеры выйдут и наденут на меня наручники, конечно. Так и не надо ходить! И надо думать, что ты говоришь. Есть государство, есть правила. Если ты бродишь по улице, что-то критикуешь, то будь готов получить за это. Все просто.

– Так у нас же свобода слова.

– В Беларуси нет такого, чтобы была полная свобода слова. Я думаю, что есть немного ограниченная свобода слова.

– А разве это нормально?

– Мое мнение – да. С белорусским менталитетом, немного колхозным, людей нужно всегда держать пожестче, иначе здесь будет бардак. У меня такое мнение сложилось с 2006 года, как я тут живу.

– Ваш литовский менталитет отличается?

– Так как Литва уже долго в Европе, то есть небольшие отличия литовского менталитета, он ближе к европейскому. А так он очень похож на белорусский. Литве не хватает нормального руководителя. Был один – Альгирдас Бразаускас (президент Литвы с 1993 по 1998 годы – прим. Tribuna.com), но он умер. Руководил потом страной Валдас Адамкус (президент Литвы с 1998 по 2003 и с 2004 по 2009 годы – прим. Tribuna.com). Но сейчас этих людей нет. А когда начала женщина (имеется в виду Даля Грибаускайте, президент Литвы с 2009 по 2019 годы – прим. Tribuna.com) руководить в направлении всех этих меньшинств, началась катастрофа. Угробят Литву. Да и посмотрите, какие там цены, что там творится.

– А белорусов нужно держать под контролем?

– Я не говорю о контроле. Просто, грубо говоря, нужно не все позволять, чтобы был порядок в стране, чтобы не начались гей-парады, что-то подобное. Не говорю, что нужно людей бить, но за 15 лет мне показалось, что белорусов нужно немного придерживать. И если есть закон – значит, нужно жить по закону. Если нельзя ходить по митингам – значит, нельзя.

– Так как по-другому людям выражать свое мнение и недовольство?

– Я не знаю. Пусть каждый сам за себя думает. Я что, должен за всех отвечать? Я что, руководитель? Меня все в Беларуси устраивает. Как вам это еще объяснить?

– Белорусы привыкли 26 лет молчать, а сейчас решили открыто выразить свое несогласие с властью, и их за это убивают, калечат и сажают в тюрьмы.

– Так вы думайте, какими способами и средствами выражаете. Как мне кажется, людям, которые всем довольны, которых все устраивает, подкидывать свое мнение тоже неверно. Я, допустим, не хочу, чтобы тут случилось так, как в Украине.

– А как случилось в Украине?

– Им Европа запудрила мозги, в Украине начали воевать, страна потеряла Крым. Сейчас там люди сидят без зарплат, ничего у них нет. Я не хочу, чтобы такое же было в Беларуси.

Еще раз повторюсь: я живу в Минске, мне все нравится, меня устраивает то, что есть. Люди выражают свое мнение – хорошо. Но есть же в каждой стране законы. Посмотрите в законе, как выражать это мнение, что будет за него.

– Вас не шокировали события, которые начали развиваться в Беларуси сразу после выборов? Имею в виду столкновения, насилие в отношении мирных граждан.

– Нет, меня ничего не шокировало. Со стороны я понял так: прошли выборы, озвучили цифры, кого-то это не устроило; люди пошли бунтовать – их немножко угомонили, вот и все. Я вот, прожив в Беларуси столько лет, наверное, понимаю, какие тут есть законы, как нужно жить и себя вести. Если люди решили показать свое недовольство, они прекрасно понимали и знали, что с ними будет, и сами выбирали, готовы к этому или нет.

– Так зачем применять такую жестокость в отношении протестующих?

– Не знаю. И я повторю: вы меня спрашивайте о спорте, не тяните меня в ту тему, которую я не понимаю.

– Вряд ли кто-то из белорусов ожидал, что с мирными гражданами будут обходиться настолько жестоко.

– А я знал, что так будет, ожидал. Я тут живу с 2006 года, знаю, какие в Беларуси законы и что здесь происходит.

– В Литве такое возможно?

– Конечно. Везде возможно. Посмотрите, как бьют людей в Польше, в Германии, Франции, Англии. Посмотрите, что там власть творит. Ни одна власть никогда не даст делать то, что нельзя.

– Про чемпионат мира по хоккею: даже в такой ситуации, которая творится в Беларуси, вы хотите, чтобы турнир прошел в Минске?

– 100 процентов. Есть дети, которые тренируются, могут вырасти в классных хоккеистов. Может, это смысл их жизни. Вы ходите и плачете, что здесь нет нормальных хоккеистов? Так вы сами не даете ничего делать, своими же руками из-за политики хотите все угробить. А если приедут в Минск мировые звезды, люди посмотрят на них и увидят, на кого нужно равняться, к чему стремиться. Ледовые дворцы в Беларуси все заполнятся. Плюс на чемпионат мира приедет много туристов, которые будут жить в гостиницах, ходить по ресторанам, покупать подарки. Для страны это надо. Беларусь – бедная страна, но она сможет заработать много денег.

– И вы уверены, что ЧМ в Минске будет?

– Да.

– Почему?

– Это мое мнение. Я ЧМ жду. Почему он должен не пройти? Какие-то команды, может, не приедут – ну и ладно, ничего страшного. Кто не хочет, пусть не приезжает – тогда у нас больше шансов будет выступить успешно. Я не хоккейный фанат, может, не пойду на матчи, но в данной ситуации я больше думаю о детях, о юных хоккеистах, о спорте в целом. Я думаю о том, что потеряет Беларусь, если турнира все-таки тут не будет. И для Беларуси проведение турнира будет лучше.

Как по мне, нельзя путать спорт с политикой. На время [ЧМ] нужно забыть обо всех проблемах, провести достойно чемпионат мира, принять гостей, заработать денег, детям показать. А потом те, кто недоволен, пускай дальше бунтуют, ходят и высказывают свое мнение.

– И как «забыть о проблемах», когда ты можешь выйти из подъезда, пойти в магазин, а оказаться в тюрьме?

– Не знаю. Я спокойно хожу по улице, и мне не надо оглядываться, у меня все хорошо. Я живу обычной жизнью.

– Люди тоже живут обычной жизнью, но за некоторыми приходят домой и за фотографии двухмесячной давности сажают на сутки.

– Нужно думать, какие фотографии выкладывать, где и как выражаться, вешать ли флаг, который нельзя. Надо думать, что ты вытворяешь. Опять же, почему ко мне домой никто не приходит? А я не протестую, я за эту власть держусь, хочу, чтобы в Беларуси ничего не менялось.