Живущих в Литве россиян охватила паника: скоро нам здесь не останется места

На прошлой неделе парламент Литвы в первом чтении одобрил ряд поправок к закону, которые ограничили бы некоторые права граждан Беларуси и России. Эти поправки предложены в целях защиты нацбезопасности из-за продолжающейся военной агрессии в Украине.

Некоторые ограничения вызвали нешуточный переполох среди живущих в Литве россиян и белорусов.

Если будет принят закон, то остановят действие предоставления электронного статуса резидента, сертификатов и действие электронной подписи. Иностранцы, у которых есть такой статус, могут подключиться к действующей в стране электронной системе, подписывать документы электронной подписью, учреждать компании и др.

Кроме того, россияне и их компании не смогут покупать недвижимость в Литве, исключение составляют лишь те, у кого есть временный вид на жительство в Литве. В соответствии х новыми положениями, россияне и белорусы не смогут подавать заявки на получение литовского гражданства.

"Мы бросаем в общий котел и тех людей, которые давно хотят разорвать связи с режимом. Я не знаю, имеет ли это вообще какое-то значение для нашей нацбезопасности", – сказала соцдем Довиле Шакалене.

29 марта этот проект снова рассмотрят на парламентском Комитете нацбезопасности и обороны. Депутаты представили свои поправки и предложения.

Члены Партии свободы предлагают не ограничивать белорусов в вопросе получения гражданства, а что касается россиян, то оставить право на него тем, у кого есть постоянный вид на жительство в Литве или тем, у кого есть право на восстановление гражданства, и получена информация, что этот человек не представляет угрозы для нацбезопасности страны.

Члены Партии свободы предлагают не запрещать покупку недвижимости тем россиянам, у которых есть не только временный, но и постоянный вид на жительство в Литве, кроме того, они предлагают не ограничивать возможность получения жилья в наследство.

Двое консерваторов предлагают сделать исключение для тех, кто может получить гражданство в порядке натурализации и получили специальную справку ДГБ, доказывающую, что они не представляют угрозы нацбезопасности. А также тем, кто по закону может восстановить гражданство.

Голосование по этому закону в Литве состоится 30 марта.

Недавно к старостам парламентских фракций обратилась и многолетняя соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Она писала, что не сомневается в том, что депутаты в первую очередь думают о нацбезопасности Литвы и хотят защитить граждан от влияния террористической России.

"Часть предложенных поправок, запрещающих гражданам России и Беларуси покупать недвижимость (на деле предлагают, чтобы запрет распространялся на тех, у кого нет временного вида на жительство в Литве - автор) и получить гражданство Литвы, значительно осложнит жизнь людям, которые много лет боролись с путинским режимом и из-за угрозы жизни и свободы вынуждены были искать убежища в Литве", – писала она.

Она указала, что поправки неблагоприятны для тех, кто сознательно покинул Россию и решил поселиться в Литве. По ее словам, это небольшая группа людей, которые выучили язык, нашли работу, полюбили новую родину и не представляют себе жизнь в другом месте. Они хотят интегрироваться и стать полноправными членами литовского общества.

"Литва стала их домом, поэтому предложенные запреты, нанесут значительный удар по ним", – подчеркнула Соболь, заметив, что временность ограничений не облегчит их участь, ведь запреты будут действовать до конца военной агрессии.

Соболь просит депутатов еще раз пересмотреть предложения

Напомним, что свои замечания относительно предложенных поправок высказал и офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Живущий 10 лет в Литве основатель "Музея иллюзий" Линов сказал, что такие предложения приведут к дискриминации иностранцев в Литве.

"Как я себя чувствую? Чувствую, что я утратил веру в здравый ум и справедливость, которая у меня была. Поможет ли этот закон Украине победить? Я целый день пытался понять, как, но тщетно. Была ли у меня возможность что-то изменить, сделать иначе, не утратить основных прав? Нет. Сегодня меня включили в список угроз нацбезопасности. Первый раз столкнулся с дискриминацией, и сразу же на высшем - государственном уровне", – писал он в фейсбуке.

В интервью Delfi он сказал, что иностранцы всегда могли чувствовать себя в безопасности в Литве, но после принятия этого закона, никаких прав у них не останется.

"Я приехал делать бизнес, могу получить вид на жительство, сдать экзамен по языку и Конституции, получить постоянный вид на жительство и, наконец – литовский паспорт. Такие были законы, а сейчас это не работает, россияне и белорусы лишатся прав", – не скрывал он сожаления.

Линов сказал, что особенно он опасается за белорусов, которых сначала приглашали в Литву, а сейчас установят такие рамки.

Предприниматель считает, что война в Украине не повод для войны с гражданами России и Беларуси в Литве.

В Литве живут 15 000 россиян - почти половина живет здесь 10 лет и больше. Кроме того, в Литве живет 45 000 белорусов.

"Сейчас везде царит паника. Люди думали, что могут здесь работать, платить налоги, нормально жить: ходить в рестораны, платить налоги, здесь безопасно, можно взять кредит. Но теперь этого не осталось", – не скрывал он сожаления.