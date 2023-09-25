Живущие в России литовцы возмущены: нас бросили в один котел с россиянами

Это значит, что у Томаса зарегистрированная в России машина, пока нет исключений, он не может навещать оставшихся в Литве родственников.

"Иностранцы в России не могут пользоваться машинами, зарегистрированными у себя на родине", – подчеркнул он.

По его словам, дело в том, что граждане других стран со временным видом на жительство в России, не могут туда въезжать на машинах, зарегистрированных в Литве или в других странах – приезжать на таких машинах в Россию могут только туристы.

Гражданин Литвы Томас, который сейчас живет в России (настоящее имя редакции известно) сказал Delfi, что оказался в незавидном положении.

Финляндия сделала исключение для граждан ЕС, у которых есть постоянный вид на жительство в России и членов их семей – на них такой запрет не распространяется.

Автомобили с российскими номерами не впускают также Латвия , Эстония , Финляндия и Польша .

В соответствии с недавно представленным разъяснением ЕК, в ЕС нельзя въезжать на приобретенных или зарегистрированных в России автомобилях.

"Сейчас, когда нет поездов, самолетов, у нас нет возможности приехать на родину. Люди ездили навещать близких, есть такие, кто живет и в России и в Литве, у них не осталось возможности приехать", – заметил он.

По словам Томаса, его семье из 4 человек поездка на автобусе обошлась бы в 800 евро. Еще можно лететь через Стамбул, но и такая поездка не всем по карману.

Собеседник опасается, что рост спроса еще больше взвинтит цены на поездки.

"Таких семей много – у всех есть близкие, все хотят съездить, а это становится невозможным. Было бы неплохо, если бы политики поинтересовались положением граждан", – возмущался он.

По словам Томаса, живущие в Москве литовцы общаются между собой по интернету – некоторые из них уже столкнулись с проблемами из-за ужесточения порядка.

"Тысячи граждан, и не только литовских, становятся заложниками, они не могут ехать через Беларусь – иностранцам нельзя ездить через Беларусь. Пересекать границу Беларуси и России могут только граждане этих стран", – рассказал он.