Живущие в России литовцы возмущены: нас бросили в один котел с россиянами

В соответствии с недавно представленным разъяснением ЕК, в ЕС нельзя въезжать на приобретенных или зарегистрированных в России автомобилях.
Финляндия сделала исключение для граждан ЕС, у которых есть постоянный вид на жительство в России и членов их семей – на них такой запрет не распространяется.
Гражданин Литвы Томас, который сейчас живет в России (настоящее имя редакции известно) сказал Delfi, что оказался в незавидном положении.
По его словам, дело в том, что граждане других стран со временным видом на жительство в России, не могут туда въезжать на машинах, зарегистрированных в Литве или в других странах – приезжать на таких машинах в Россию могут только туристы.
"Иностранцы в России не могут пользоваться машинами, зарегистрированными у себя на родине", – подчеркнул он.
Это значит, что у Томаса зарегистрированная в России машина, пока нет исключений, он не может навещать оставшихся в Литве родственников.
"Сейчас, когда нет поездов, самолетов, у нас нет возможности приехать на родину. Люди ездили навещать близких, есть такие, кто живет и в России и в Литве, у них не осталось возможности приехать", – заметил он.
По словам Томаса, его семье из 4 человек поездка на автобусе обошлась бы в 800 евро. Еще можно лететь через Стамбул, но и такая поездка не всем по карману.
Собеседник опасается, что рост спроса еще больше взвинтит цены на поездки.
"Таких семей много – у всех есть близкие, все хотят съездить, а это становится невозможным. Было бы неплохо, если бы политики поинтересовались положением граждан", – возмущался он.
По словам Томаса, живущие в Москве литовцы общаются между собой по интернету – некоторые из них уже столкнулись с проблемами из-за ужесточения порядка.
"Тысячи граждан, и не только литовских, становятся заложниками, они не могут ехать через Беларусь – иностранцам нельзя ездить через Беларусь. Пересекать границу Беларуси и России могут только граждане этих стран", – рассказал он.
По словам Томаса, те, кто спрашивает, почему даже после того, как началась война, литовцы остались жить в России, должны понять, что некоторым сложно покинуть Россию.
"Сложно продать имущество, поскольку не можешь перевести деньги – сейчас нет такого механизма. Ведь не оставишь все. У некоторых есть бизнес и в Литве, но некоторые вложили все в России, вернуться нелегко. У людей есть недвижимость, дети учатся, есть смешанные семьи, таких тысячи", – рассказал он.
Кстати, Томас заметил, что часть россиян, с которыми он общается, надеются на то, что Украина одержит победу.
"Они настолько ненавидят режим, что думают, что только это может спасти всю ситуацию. Многие этого ждут", – заверил он.
Живущий в России Юстинас сказал Delfi, что сейчас отношение к гражданам Литвы такое: "Чемодан в руки и иди через границу пешком".
По его словам, в России живем много литовцев, а причина, почему они остались там, даже когда началась война - обычно семейная.
"Те, у кого был какой-то бизнес, уехали, уехали многие смешанные семьи, но есть семейные проблемы – маленькие дети, старики, нуждающиеся в уходе. Я думаю, большинство хотело бы уехать, но не все могут", – сказал он.
По словам Юстинаса, сейчас литовцы, живущие в России, думают, как им приехать на родину.
"Сейчас получается, что только пешком это возможно, поэтому надо с кем-то договариваться, искать посредников, которые могут забрать с границы. Съездить на родину все хотят", – заметил он.
По словам Юстинаса, в Литве у него - мать и сестра, он навещал их в среднем 5 раз в год.
"Сейчас получается, что отсекают не только россиян, но и литовцев. Странно, могли же выделить граждан Литвы или ЕС. А они – всех в одну кучу, в один котел. Такое чувство, что и от нас, кто живет в России, отказываются", – возмущался собеседник.
"Я думаю они (политики) просто не знают о нас, и все. Или думают, что нечего там в России жить, если живете - ваша проблема", – предположил он.
По словам Юстинаса, литовцам в России некуда обращаться за помощью, посольство практически не работает, проблемы граждан никого не интересуют.
Он заметил, что граждан Литвы в России возмущает, что рекомендация ЕК - всего лишь рекомендация, а Литва применяет ее в полной мере.
Но на самом деле это не так, представитель ЕК Даниэль Фэрри подчеркнул, что запрет обязателен, но страны-члены могут решать, как его осуществлять. Можно применять конфискацию авто, но это не единственная мера.
В комментарии Нелюпшене Delfi сказано, что Литва, Латвия, Польша, Финляндия и Эстония обратились в ЕК за разъяснениями.
"Но на данный момент нет никаких исключений ни по тому, где выдано водительское удостоверение, ни по гражданству, ни по цели визита", – подчеркнула она.
По ее словам, исключение делают только для тех, кто въезжает с документами об облегченном транзите из Калининграда, такие автомобили должны покинуть территорию нашей страны в течение 24 ч.