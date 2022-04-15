Живущие в парламентской гостинице украинцы: это как в сказке

Семья из четырех человек, покинувшая Украину, сейчас спокойно обедает в Вильнюсе. Традиционно на обед они едят борщ. Две сестры, племянница и ее муж приехали в Литву примерно месяц назад.
"Мы ехали сюда двое суток, сестра – трое. Люди очень хорошие. Меня одна семья до поезда проводила, а ведь я ничего не знаю – языка не знаю, не знаю, на какой мне путь идти. Хоть плач, сам Бог помог", – рассказала LNK Людмила.
Семья сейчас живет в трехкомнатной квартире парламентской гостиницы.
"Нам ни за что не надо платить – немного стыдно и неудобно, мы привыкли платить за себя, а сейчас не платим ни за воду, ни за электричество, ни за другие коммунальные услуги", – сказала Наталья из Украины.
В парламентской гостинице живет 61 беженец, в их числе 23 ребенка. Парламентская канцелярия выделила им 16 квартир. В еще две квартиры вскоре тоже заселятся украинцы. По данным канцелярии, часть квартир пустовала, депутаты в них не жили.
"Чтобы поселить там беженцев, надо было изменить Устав парламента", - сказала представитель канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене
Некоторые квартиры украинцам передали депутаты, предварительно отказавшись от них. Это сделали 9 депутатов, в их числе министр образования Юргита Шюгждинене, Томас-Витаутас Раскявичюс, Витаутас Пранцкетис, Пятрас Гражулис и др.
Эти депутаты не ищут себе другое жилье.
"Буду ездить из Каунаса в Вильнюс, это недалеко, вот и сегодня приехал, встал в 4.30 и поехал", - рассказал депутат Юстинас Урбонавичюс.
"Мои потребности, когда я приезжал из Каунаса и проводил в гостинице несколько дней, с их потребностями ни в какое сравнение не идут. Езжу каждый день из Каунаса сейчас" – сказал депутат Миндаугас Пуйдокас.
Украинцы говорят, что не хотят долго жить за чужой счет и планируют искать работу.
"Будем работать – Павел откроет кафе, документы уже готовы, и примет нас на работу. Будет семейное кафе", – рассказала Людмила.
Парламентские квартиры беженцам предоставлены на три месяца. Этот срок могут продлить, но не больше чем до начала марта 2023 г.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поток пациентов больницы регулируют и платой: когда за услуги придется заплатить
Не удивляйтесь и не возмущайтесь, если в...
Спецэфир Delfi: как психологи помогают пострадавшим от войны украинцам и о ситуации в РПЦ Литвы
В Литве зарегистрировано свыше 45 тысяч беженцев из...
Война в Украине. Взрывы в Киеве, крейсер "Москва" пошел ко дну
Война в Украине идет уже 51-й день. За минувшие сутки...
Группа депутатов Литвы предлагает сделать 9 мая днем памяти геноцида в Украине
Группа литовских парламентариев предлагает сделать 9...
Живущие в парламентской гостинице украинцы: это как в сказке
В парламентской гостинице в столице Литвы живет...