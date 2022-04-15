Живущие в парламентской гостинице украинцы: это как в сказке

Семья из четырех человек, покинувшая Украину, сейчас спокойно обедает в Вильнюсе. Традиционно на обед они едят борщ. Две сестры, племянница и ее муж приехали в Литву примерно месяц назад.

"Мы ехали сюда двое суток, сестра – трое. Люди очень хорошие. Меня одна семья до поезда проводила, а ведь я ничего не знаю – языка не знаю, не знаю, на какой мне путь идти. Хоть плач, сам Бог помог", – рассказала LNK Людмила.

Семья сейчас живет в трехкомнатной квартире парламентской гостиницы.

Seimo viešbutis © BNS

"Нам ни за что не надо платить – немного стыдно и неудобно, мы привыкли платить за себя, а сейчас не платим ни за воду, ни за электричество, ни за другие коммунальные услуги", – сказала Наталья из Украины.

В парламентской гостинице живет 61 беженец, в их числе 23 ребенка. Парламентская канцелярия выделила им 16 квартир. В еще две квартиры вскоре тоже заселятся украинцы. По данным канцелярии, часть квартир пустовала, депутаты в них не жили.

"Чтобы поселить там беженцев, надо было изменить Устав парламента", - сказала представитель канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене

Некоторые квартиры украинцам передали депутаты, предварительно отказавшись от них. Это сделали 9 депутатов, в их числе министр образования Юргита Шюгждинене, Томас-Витаутас Раскявичюс, Витаутас Пранцкетис, Пятрас Гражулис и др.

Эти депутаты не ищут себе другое жилье.

Seimo viešbutis © BNS

"Буду ездить из Каунаса в Вильнюс, это недалеко, вот и сегодня приехал, встал в 4.30 и поехал", - рассказал депутат Юстинас Урбонавичюс.

"Мои потребности, когда я приезжал из Каунаса и проводил в гостинице несколько дней, с их потребностями ни в какое сравнение не идут. Езжу каждый день из Каунаса сейчас" – сказал депутат Миндаугас Пуйдокас.

Украинцы говорят, что не хотят долго жить за чужой счет и планируют искать работу.

"Будем работать – Павел откроет кафе, документы уже готовы, и примет нас на работу. Будет семейное кафе", – рассказала Людмила.

Парламентские квартиры беженцам предоставлены на три месяца. Этот срок могут продлить, но не больше чем до начала марта 2023 г.