Живущие в Литве украинцы создали свой ансамбль

Этому ансамблю всего три месяца. Людей Леонид собрал, когда сам провел в Литве всего полгода. В Украине он руководил детской музыкальной школой, играл на свадьбах, а в Паневежисе работает слесарем.
Ансамбль исполняет новые песни, написанные во время этой войны.
"Я пенсионер, уже мог бы и не работать. Однако моя пенсия всего 5200 гривен, а это – 130 евро. Я вынужден работать", – сказал 62-летний мужчина.
Работа слесаря для него - музыканта - необычная. Немногим ранее он и подумать не мог, что придется покинуть дом из-за войны.
"Паневежис, наверное, самый красивый в мире город, – сказал Леонид. – Здесь я вижу много плюсов – многое здесь краше и лучше, чем у меня на родине. Но когда закончится война, я помчусь назад на всех парусах".
Именно тоска по родине объединила украинцев в ансамбль. В ансамбле семь женщин и двое мужчин. Одна из женщин ходит на репетиции, но не выступает, потому что у нее пока нет денег на покупку вышиванки.
"Если уже поем песни нашей страны, то хотим делать это в нашей одежде", – сказал Леонид.
У Леонида из инструментов пока есть лишь гармонь. Мужчина сказал, что ему хочется играть, но много сил отнимает работа.
Леонид приехал в Паневежис с женой, невесткой и внуком из небольшого украинского городка, который сейчас после подрыва Каховской ГЭС остался без воды.
В Украине остался сын Леонида. Он занят на ответственной работе, поэтому не воюет.
В Литву семья приехала на старом автомобиле "Жигули". Сейчас это единственные "Жигули" в Паневежисе.
В Паневежисе Леонид искал работу, ему предложили создать ансамбль из украинских школьников, но детей собрать не удалось. Тогда он занялся созданием взрослого коллектива.
Члены ансамбля решили, что не будут петь песни на русском, поэтому все их песни - на украинском языке.
В ансамбле поют женщины, которые работают на фабрике у станков и швеями. Швеей работает и жена Леонида, хотя она медсестра по специальности.
Леонид сказал, что в Паневежисе многое лучше, чем в его родном городке.
"Плюс - ваш климат. В Украине в такое время года бывает больше 40 градусов, пожилым людям трудно переносить жару. А у вас все иначе", – сказал Леонид.
Его также радует, что в Паневежисе нет бродячих собак и кошек. "А какой Паневежис чистый, зеленый! Помню и зимой, только выпал снег, сразу же почистили тротуары. Украина такого уровня не достигла", – сказал он.