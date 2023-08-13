Живущие в Литве украинцы создали свой ансамбль

Этому ансамблю всего три месяца. Людей Леонид собрал, когда сам провел в Литве всего полгода. В Украине он руководил детской музыкальной школой, играл на свадьбах, а в Паневежисе работает слесарем.

Ансамбль исполняет новые песни, написанные во время этой войны.

"Я пенсионер, уже мог бы и не работать. Однако моя пенсия всего 5200 гривен, а это – 130 евро. Я вынужден работать", – сказал 62-летний мужчина.

Работа слесаря для него - музыканта - необычная. Немногим ранее он и подумать не мог, что придется покинуть дом из-за войны.

"Паневежис, наверное, самый красивый в мире город, – сказал Леонид. – Здесь я вижу много плюсов – многое здесь краше и лучше, чем у меня на родине. Но когда закончится война, я помчусь назад на всех парусах".

Именно тоска по родине объединила украинцев в ансамбль. В ансамбле семь женщин и двое мужчин. Одна из женщин ходит на репетиции, но не выступает, потому что у нее пока нет денег на покупку вышиванки.