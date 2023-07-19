Живущему на берегу Нерис Жемайтайтису грозят неприятности: Вильнюсское самоуправление обращается в прокуратуру

Во вторник Delfi связалась с Р. Жемайтайтисом, тот сказал, что купил не только участок с разрешением, но и постройку. "Это был старый дом с фундаментом", — сказал он. После того, как Delfi отметил, что разрешение на строительство было выдано 8 апреля 2015 года, а договор купли-продажи подписан 29 апреля, депутат Сейма пояснил, что когда он покупал, все процедуры уже были пройдены. «Мне все равно, я покупаю участок с уже готовым разрешением на строительство и все — строй дом. Если чиновники выдают разрешения и разрешения были выданы раньше, то все нормально", - сказал он. А если дом прикажут снести? "Мне - все равно. Если разрешение выдано - оно оформлено на законных основаниях. Если нет, муниципалитет сможет компенсировать, если это незаконно выданное разрешение на строительство, они будут платить в соответствии со стоимостью дома в соответствии с текущей рыночной стоимостью. Будь то полмиллиона, или миллион, или три миллиона, мне все равно. Пусть исследуют, что хотят, углубляться у меня нет времени», — заявил депутат.