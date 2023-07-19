Живущему на берегу Нерис Жемайтайтису грозят неприятности: Вильнюсское самоуправление обращается в прокуратуру

Сам Р. Жемайтайтис отмечает, что купил участок уже с разрешением, и если дом будет приказано снести, он потребует от выдавшего разрешения самоуправления возместить убытки, которые могут исчисляться миллионами.
Создавший скандал своими антисемитскими высказываниями Р. Жемайтайтис и наказанный лишением членства в партии "Свобода и справедливость", вскоре может столкнуться с куда более значительными неприятными.
Вильнюсское городское самоуправление намерено поднять вопрос о разрешениях на строительство, выданных его работниками восемь лет назад на территории, где, как признается, строительство вестись не могло.
Уже в четвертый раз избираемый в Сейм Р. Жемайтайтис, купил участок недалеко от квартала Лауру в 2015 году. Участок на улице Лауру, где стоит дом политика находится в поистине живописном месте – вокруг растут деревья, а до Нериса всего несколько шагов.
Участок продал бывший однопартиец
По данным Центра регистров Р. Жемайтайтис купил участок у бывшего члена партии Владаса Кайновайтиса, который в то время был членом партии «Порядок и справедливость». Этот предприниматель в этом году безуспешно баллотировался в Шилутский районный совет по списку партии «Свобода и справедливость». Интересно, что Р. Жемайтайтис приобрел участок сразу после того, как В. Кайновайтис получил разрешение на строительство. По данным Delfi, Вильнюсское городское самоуправление выдало разрешение на строительство В. Кайновайтису 8 апреля 2015 года.
По данным Центра регистров, договор купли-продажи участка Р. Жемайтайтису был подписан 29 апреля. Только одна проблема. Вышеупомянутый участок на улице Лауру попадал и до сих пор попадает в так называемую 1-ю охранную зону водозабора. Согласно законодательству, такой статус территории "запрещает любую деятельность, не связанную непосредственно с забором, обустройством и подачей подземных вод". Другими словами, там не могло быть места для строительства. Хотя перед выдачей разрешения на строительство нужно было проверить, возможны ли оно юридически, этого почему -то не сделали.
Разрешение не должно было выдаваться
Хотя Вильнюсское городское самоуправление не ответило на вопрос Delfi о том, кто выдал разрешение на строительство на участке по улице Лауру и работает ли этот человек до сих пор в самоуправлении, тем не менее признало, что разрешение выдавать не следовало. Согласно комментарию пресс-секретаря Вильнюсского городского самоуправления Габриэлиса Грубинскаса Delfi, в соответствии с Общим планом, указанный участок на улице Лауру попадал в функциональную зону «водозабора». В них запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная напрямую с использованием подземных вод.
В ответе представителя Вильнюсского городского самоуправления признается, что при попадании участка в водозаборную охранную зону должен был применяться запрет на осуществление деятельности, не связанной с добычей, обустройством и подачей подземных вод, в том числе на строительство жилого дома.
"После оценки этих обстоятельств у Вильнюсского самоуправления возникли вопросы о том, были ли должным образом оценены требования Общего плана и действовавших на тот момент Особые условия землепользования и лесопользования", — говорится в ответе Delfi.
Обращение в прокуратуру
Г. Грубинскас также отметил, что даже в действующем Общем плане участок по улице Лауру обозначен как попадающий в 1-ю зону строгого режима охраны водных объектов, которая и сейчас включает запреты на любые действия, не связанные с водоснабжением.
"В связи со сложившейся ситуацией Вильнюсское городское самоуправление приняло решение обратиться в прокуратуру с просьбой оценить принятые решения и их соответствие правовым актам, а также, при необходимости, применить меры для защиты общественных интересов», — говорится в ответе.
Кстати, Вильнюсское городское самоуправление намерено обратиться на предприятие „Vilniaus vandenis“ и попросить их оценить, не нарушает ли создавшаяся ситуация, когда в охранной зоне находятся сооружения, интересы компании.
"Сказал, приведите в порядок разрешения"
Как получилось, что разрешение на строительство выдавалось, хотя явно нельзя было его выдать? Ранее Р. Жемайтайтис заявил журналистам, что намеренно не позаботился о разрешениях на строительство сам. "Я купил только участок земли. Сказал ему, чтобы он позаботился о разрешениях на строительство, и чтобы у меня не было никаких проблем. Чтобы никто не говорил мне, политику, что я куда-то хожу, о чем-то прошу. Я сказал, когда будет готово разрешение на строительство, мы садимся и подписываем окончательный договор. Я только купил участок, а дом построил сам», — сказал Р. Жемайтайтис порталу 15min в 2016 году на вопрос журналистов о покупке в эксклюзивном месте.
Наверное, больше всего о полученном разрешении на строительство мог рассказать человек, которому оно было выдано, — В. Кайновайтис, бывший политик из Шилуте. Однако, выслушав тему, на которую Delfi хотел с ним поговорить, он сказал, что не будет ничего комментировать."Ой, все это уже пройденный этап - мне не о чем говорить. Никаких комментариев", - сказал В.Кайновайтис.
Во вторник Delfi связалась с Р. Жемайтайтисом, тот сказал, что купил не только участок с разрешением, но и постройку. "Это был старый дом с фундаментом", — сказал он. После того, как Delfi отметил, что разрешение на строительство было выдано 8 апреля 2015 года, а договор купли-продажи подписан 29 апреля, депутат Сейма пояснил, что когда он покупал, все процедуры уже были пройдены. «Мне все равно, я покупаю участок с уже готовым разрешением на строительство и все — строй дом. Если чиновники выдают разрешения и разрешения были выданы раньше, то все нормально", - сказал он. А если дом прикажут снести? "Мне - все равно. Если разрешение выдано - оно оформлено на законных основаниях. Если нет, муниципалитет сможет компенсировать, если это незаконно выданное разрешение на строительство, они будут платить в соответствии со стоимостью дома в соответствии с текущей рыночной стоимостью. Будь то полмиллиона, или миллион, или три миллиона, мне все равно. Пусть исследуют, что хотят, углубляться у меня нет времени», — заявил депутат.
Бывший мэр поселился по соседству
Кстати, участок по соседству с Р. Жемайтайтисом почти в тоже время купил Юозас Имбрасас, бывший депутат Сейма и Европарламента, член партии «Порядок и справедливость». В 2007-2009 гг. мэром Вильнюса был Ю. Имбрасас, а его советником – Р. Жемайтайтис.
В 2015 г., когда участки были куплены, Р. Жемайтайтис уже работал в Сейме, а Ю. Имбрасас был депутатом столичного городского совета.