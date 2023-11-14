Живиле рассказала о болезни мужа: болезнь коварная, но тело посылало сигналы

Мой муж следил за здоровьем, но именно на эндоскопию желудка не пошел, испугался неприятной процедуры, а под наркозом ему это обследование не предложили. Не секрет и то, что в государственной поликлинике получаешь такое обследование в лучшем случае через полгода, когда уже симптомы прошли благодаря лекарствам.

"У Даниэлюса появилась повышенная кислотность желудка. Это врачи оценивают, как неопасное явление и рекомендуют следить за питанием, только потом назначают лекарства.

На вопрос, когда Даниэлюс понял, что что-то не в порядке со здоровьем, Живиле сказала, что сейчас, когда она вспоминает прошлое, понимает, что его тело часто посылало пусть слабые, но посылало сигналы.

Даниэлюс все время умел наслаждаться жизнью и научил этому детей и близких", – рассказала Живиле Йокимайте-Долгих.

Даниэлюс родился в семье профессиональных спортсменов, с детства был очень активным, целеустремленным и уверенным в себе. У него все спорилось: он отлично играл в баскетбол, управлял велосипедом, скейтбордом, очень хорошо учился и уже тогда знал, что такое работа.

"Мы встретились с Даниэлюсом, когда нам было 16 лет. Это была любовь с первого взгляда.

Выполнили биопсию, тогда время остановилось. Спасала лишь информация о современных способах лечения и истории успеха. Я искренне надеялась, что речь идет о первых стадиях, тогда мы победим рак.

"В клинике все произошло очень быстро. Эндоскоп показал большую и нехорошую язву, она вызвала подозрение. Тогда мы услышали, что, вероятно, это онкология – рак желудка. В моей семье мы с этим сталкивались – мама победила эту болезнь. Но никто не хотел верить в то, что этой болезнью заболел мой спортивный молодой и здоровый муж.

Он сдал анализ крови, врачи рекомендовали ему поехать в Сантаришкскую клинику, потому что гемоглобин был критически низким. Врачи заподозрили внутреннее кровотечение – вероятно, язву.

Она рассказала, что как-то во время тренировки муж почувствовал слабость, ему пришлось покинуть площадку.

Хочу заметить, что Даниэлюс очень следил за питанием, ценил качественные продукты, выбирал хорошую еду, сам отлично готовил. Он вел здоровый и активный образ жизни. Конечно, как и у других юристов работа у него была умственная, напряженная, но после рабочего дня он обязательно двигался, занимался спортом", – рассказала Живиле.

Если вовремя не выберешь подходящий для тебя метод, то можно умереть не от рака, а от различных добавок, травок, масел и грибов.

"Мы прочитали массу литературы и решили довериться онкологам и специалистам, которые назначили химиотерапию, потом мы опирались на рекомендации иммунологов. Параллельно перепробовали массу альтернативных методов.

Даниэлюс вытер слезы и сказал, что больше их не будет, он решил начать новый этап в жизни, который назвал так "Болезнь исцеляет".

"Сегодня могу сказать, что весть о 4 стадии была тяжелее, чем позже прощание с Даниэлюсом и его уход. Мы вышли из кабинета врача и оба плакали. Потом я вырвала руку и побежала к врачу, чтобы узнать, сколько мужу осталось жить. Врач сказала, что если лечение подействует, то можем считать годы, но вообще речь идет о месяцах. Об этом я никогда не говорила Даниэлюсу", – рассказала Живиле.

Когда мы пришли к врачу, держась за руки, все перевернулось: "Ситуация очень плохая и серьезная. Рак распространился. 4 стадия", – рассказала Живиле.

Мы поняли, что настоящие ценности: любовь, семья, дружба, впечатления от поездок, познание, связи. Мы забыли о карьере, зависти, конкуренции, материальной выгоде. Все разложилось по полочкам. Мы стали свободными, любящими. Да, помощь психологов необходима, мы ею пользовались, – сказала Живиле. – Нам было трудно понять, что Даниэлюс серьезно болен. Он выглядел лучше, чем когда-либо. Он ушел из большой юридической конторы, стал работать на себя, у него были клиенты, все было хорошо. Он занимался спортом, получил диплом яхтенного капитана. Мы много путешествовали, чтобы показать детям мир. Даниэлюс старался научить их всему, что только мог. Это был медовый месяц длинной в 2,5 года".

"Вскоре шок перерос в настоящий праздник жизни. С каждым этапом лечения мы морально становились сильнее. Радовались небольшим победам, мгновеньям жизни. Наша семья стала как один кулак.

Сейчас всем больным хочу пожелать быть бдительными и не поддаваться манипуляциям. А также требовать от семейного врача тщательных анализов, руководствоваться ощущениями и слушать свое тело", – сказала Живиле.

Мы все забрались на кровать и ели еду, делились радостями, понемногу приближаясь к теме неизлечимой болезни. Симасу тогда было 7, а Смилте – 11. Они не могли поверить в то, что папа не выздоровеет", – рассказала Живиле.

Только на этом этапе детям рассказали о смертельной болезни отца: "Это было начало первой волны COVID-19 . Детям разрешили прийти в больницу, они знали только, что папа болеет. Папа разрешил им заказать в больницу еду из McDonald's , где мы никогда не ели, поскольку это противоречило его убеждениям.

Последний этап жизни - много времени в больнице. Кстати, Даниэлюс был прагматичным человеком, он составил мне подробную инструкцию, как жить без него: от сигнализации, банковских кодов до контактов автосервиса и поездок, куда нам с детьми стоит отправиться", – рассказала Живиле.

Сам момент смирения перед смертью очень сложный, но он приходит.

Он обещал нам слать знаки оттуда. И мы их получаем! Каждый закат, радуга - это мгновения нашей семьи с Даниэлюсом.

"Он был сильным до конца, позаботился о нас всех и жаждал лишь одного – достойного ухода. Когда мы поняли, что конец рядом, мы много говорили. Вспоминали 24 года проведенных вместе.

После смерти Даниэлюса друзей пригласили не на похороны (была пандемия, много ограничений), а на его день рождения, он как раз пришелся на это время. Мы делились воспоминаниями, много общались.

В два часа ночи написала близким, что его уже нет. Утром поехала к сестре и сообщила детям. Долго держала их в объятиях", – рассказала Живиле.

"Дети были у моей сестры. Мы посмотрели фильм... это был его конец, конец нашей семьи. Я держала его за руку и повторяла, что была самой счастливой женщиной, благодарила за все, желала счастливого пути. Так он ушел. Казалось, что ушла половина меня, так и было. Я не знаю, сколько времени держала его в объятиях. Хотела еще хоть чуть-чуть побыть вместе.

Однажды он попросил открыть шампанское, они заказали селедку "матиас". Соседи прислали цветы по случаю возвращения из больницы.

"В последние дни Даниэлюс хотел домой, я привезла его. Врачи несколько раз спросили, точно ли я не совершаю ошибку, но это было мое лучшее решение. Мы сели в автомобиль. Он еще бубнил, что я не соблюдаю ПДД ", – вспоминала она.

"Рак желудка - это одна из самых распространенных смертельных болезней в мире, по степени распространения она уступает только раку легких и раку толстой кишки. Примерно 1 из 12 онкобольных умирает именно от рака желудка.

"Рак желудка может появиться у людей в любом возраста, поэтому важно следить за своим здоровьем", – подчеркнул врач онкологического отделения Аугустинас Баушис. Он сказал, что нельзя не обращать внимания на даже малейшие симптомы.

Что касается смертности - это вторая по частотности причина смерти онкобольных в Литве, на ее долю приходится 8% всех смертей от рака. Ежегодно около 650 жителей нашей страны умирают от этой болезни. Все чаще удается вылечить людей от этого заболевания, но беда в том, что примерно 1/3 всех случаев диагностируют на 4 стадии", – сказала представитель Национального онкоинститута Ева Винцяржевскене.

"Рак желудка - шестая по распространенности онкологическая болезнь в нашей стране, это 5% всех случаев рака. В Литве ежегодно диагностируют 800 новых случаев. Чаще этой болезнью болеют мужчины, среди мужчин это 4 по частотности онкозаболевание. Показатель заболеваемостью этой болезнью в Литве – 29 случаев на 100 000 жителей.

"Я думаю, всегда надо помнить, что во всем важна умеренность. По вопросу питания всегда можно проконсультироваться со своим врачом или диетологом. В числе других факторов риска - курение, неумеренное употребление алкоголя. Также важно есть большое количество овощей и фруктов, умеренно употреблять в пищу маринованные продукты, копчености, ограничивать употребление соли", - сказал Баушис.

По его словам, риск развития этого заболевания тесно связан с питанием, а именно с доминированием соленых, квашеных, маринованных, острых, копченых, переработанных мясных продуктов.

"Надо сказать, что, применяя лечение, мы надеемся на хорошие результаты. В нашем центре показатель возможности прожить 5 лет после лечения без рецидивов болезни составляет 98% - речь идет о лечении ранних стадий", - отметил врач.

В разных регионах она распространена по-разному, больше всего больных – в Восточной и Центральной Азии и в странах Южной Америки. К сожалению, и в Литве уровень заболеваемости этой болезнью высок, выше, чем в странах Западной Европы . Радует лишь то, что число случаев этого заболевания во всем мире понемногу, но все же сокращается", – заметил врач. По его словам, это агрессивная болезнь.

"Для постановки диагноза надо делать гастроскопию. Некоторые пациенты очень боятся этого исследования и не делают его, даже если появляются симптомы, но бояться не надо, это не так больно и не длится долго. Мы заметили также, что больше всего боятся те, кто приходит в первый раз, те, у кого есть опыт, знают, что ничего страшного нет.

Он перечислил и другие симптомы: плохой аппетит, снижение веса, боль в верхней части живота, чувство наполненности желудка, когда съели совсем немного, жжение за грудиной (изжога), тошнота, рвота, кровотечение из пищеварительного тракта (кал черного цвета) или анемия. Эти симптомы помогут быстрее распознать болезнь.

"Боль в верхней части живота, там, где находится желудок, это один из симптомов рака желудка. Но такая боль может быть и симптомом других болезней. Поэтому при появлении такой боли, не надо паниковать. Если боли повторяются, носят периодический характер, стоит обратиться к врачу. Чувство переедания нормально, когда вы много съели, но если вы ощущаете наполненность желудка, быстрое насыщение и симптомы переедания, съев немного пищи, стоит обратиться к врачу, который оценит ситуацию и назначит лечение", – сказал Баушис.

Что касается лечения, то оно бывает очень разным: на ранних стадиях иногда достаточно удалить опухоль с помощью эндоскопа.

Если болезнь продвинулась, но нет метастаз далеко от очага, проводится более масштабная операция, удаляют часть желудка или даже весь, включая соседние ткани. Нередко перед и после операции назначают химиотерапию. В каждом случае применяется индивидуальный подход", – рассказал врач.

Почему в 45–48% случаев рак устанавливают на 3–4 стадии

"Такие тенденции наблюдаются не только в Литве, но и в большинстве других стран. Исключение составляют Япония и Южная Корея, где есть профилактические программы, поэтому около половины всех случаев устанавливают на ранней стадии. Однако в этих странах уровень заболеваемости очень высок, поэтому другие страны не перенимают подобные профилактические программы.