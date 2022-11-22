Портал Delfi пытался связаться с ней разными способами, но тщетно.

Во вторник Диавара подтвердила журналистам lrt.lt, что такой инцидент был.

"Я сейчас ничего не хочу комментировать, хочу прийти в себя после всего, после шока, после всего, что вылилось на меня. <...> Не хочу комментировать, не хочу мешать расследованию", – сказала Диавара и заметила, что, возможно, позже общество узнает больше.

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Источники ru.Delfi.lt информировали, что в руки полиции известная женщина попала 17 ноября, около 22 часов. Во внутреннем дворике на ул. Швитригайлос, в Вильнюсе, полицейские заметили женщину, которая странно себя вела. Стражи порядка решили ее проверить.

Во время частичного осмотра вещей женщины (1979 г.р.) полиция обнаружила в ее сумочке металлическую коробочку с остатками наркотического вещества растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с, вероятно, наркотическим веществом (возможно, речь идет о галлюциногенных грибах).

Женщина была задержана и закрыта в КПЗ. Ее отпустили домой около 10 ч. 18 ноября.

Начато расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ.

После этого сообщения в социальных сетях завязалась дискуссия, в ней приняли участие и известные люди.

"F*ck this shit. Может быть, задержание это прекрасной и деятельной матери нескольких детей расшевелит ненормальные литовские законы и остановит разбазаривание ресурсов на арест совсем не тех людей, которые этого заслуживают. Живиле Диавара, держись!", – писала художница Неринга Рекашюте.

"Два года срока полномочий парламента, а важные обещания НЕ ВЫПОЛНЕНЫ: гражданский союз и декриминализация. Все еще 0 прав у общины ЛГБТ+, все еще из-за косяка арестовывают молодежь, а сейчас и Живиле Диавару. Очень обидно и возмутительно", – писала актриса Эльжбета Латенайте.

Она также прибавила: "Я шлю Живиле Диаваре и каждому неизвестному задержанному, который пострадал из-за позора нашей правовой системы, свою поддержку".

"Задержание Живиле Диавары должно стать ясным и последним знаком для приведения в порядок политики превенции наркотиков. Если декриминализация этому большинству не под силу – Партии свободы нечего делать в таком правительстве", – писал Гедиминас Яунюс.

"Живиле Диавара, держись! Люблю тебя. Мы с тобой!" – писала исполнительница Эрика Дженнингс.