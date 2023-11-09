Жителям выслали первые в этом сезоне счета за отопление

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Поставщик отопления в Вильнюсе компания "Вильнюсские теплосети" уже выслала своим клиентам первые в этом отопительном сезоне счета. Несмотря на то, что 1 кВт/ч теплоэнергии подешевел на 10%, на счета повлиял тот факт, что вторая половина октября была на 4 градуса прохладнее. За отопление квартиры площадью 50 кв. м в реновированном доме счет составляет 29 евро, в старом – 47 евро.

В октябре, когда начался отопительный сезон 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 8,02 цт без НДС. В прошлом году цена была 8,9 цн без НДС. В прошлом году для производства тепла использовали обессеренный мазут.

В этом году от мазута отказались, его заменит природный газ. Планируется, что газ составит около 22% топлива, которое будут использовать для производства теплоэнергии в столице.

Размер счетов за отопление зависит от двух факторов: стоимости отопления, температуры воздуха, количество потребляемой теплоэнергии, энергетической эффективности здания. В этом году отопительный сезон в Вильнюсе начался всего на день раньше, чем в прошлом, что вторая половина октября была прохладнее (температура была на 4 градуса ниже), чем в 2022 году.

"Общий расход теплоэнергии в октябре был на 1/3 выше, чем год назад, это отразилось в счетах жителей", – сказал представитель "Вильнюсских теплосетей" Лауринас Якубаускас.

Из-за разницы в потреблении теплоэнергии счета за отопление могут отличаться в 40% и даже больше: отопление квартиры 50 кв. м в новом и энергетически эффективном доме стоит 17 евро, в реновированном – 29 евро, в старом и энергетически неэффективном – 47 евро.

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