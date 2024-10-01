Жителям столичного района Калненай придется восстановить испорченный тротуар

Кто-то решил улучшить условия въезд во двор. Правда, эти люди забыли о других участниках движения. Въезд расположен выше тротуара, который просто-напросто упирается в него, блокируя путь пешеходам. В комментариях жители обсуждали вопрос зимней уборки снега при такой раскладке.

„Работы были выполнены без разрешения, за ним в муниципалитет не обращались. Муниципалитет обратится в Государственную инспекцию по строительству и планированию территорий, чтобы была проведена проверка. Муниципалитет подсчитает, сколько будет стоить восстановление тротуара с предварительным удалением построенной конструкции“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.