2024.10.01 16:05

Жителям столичного района Калненай придется восстановить испорченный тротуар

 
ru.DELFI.lt
Kašubų gatvė, Kalnėnų kotedžai, Citify nuotr.
Kašubų gatvė, Kalnėnų kotedžai, Citify nuotr.
ФОТО: Citify

В минувшую пятницу в интернете пользователи делились фотографиями въезда во двор дома в районе Калненай (Вильнюс). Люди не могли понять, у кого вообще могла появиться идея устроить поднятый въезд во двор на месте тротуара. Сейчас этот вопрос решает Вильнюсский муниципалитет, пишет портал madeinvilnius.lt.

Кто-то решил улучшить условия въезд во двор. Правда, эти люди забыли о других участниках движения. Въезд расположен выше тротуара, который просто-напросто упирается в него, блокируя путь пешеходам. В комментариях жители обсуждали вопрос зимней уборки снега при такой раскладке.

„Работы были выполнены без разрешения, за ним в муниципалитет не обращались. Муниципалитет обратится в Государственную инспекцию по строительству и планированию территорий, чтобы была проведена проверка. Муниципалитет подсчитает, сколько будет стоить восстановление тротуара с предварительным удалением построенной конструкции“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, муниципалитет это просто так не оставит и будет требовать восстановления тротуара. Это должны будут сделать люди, которые испортили тротуар. Если они сами не согласятся, тротуар восстановит муниципалитет, а расходы взыщет с владельцев участка.

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