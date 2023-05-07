Жителям социального жилья предлагают разрешить выкупить его

Соответствующие поправки к закону зарегистрировала депутат Лигита Гирскене. По ее словам, эти люди получают небольшие доходы, им сложно купить жилье и заплатить за него всю сумму сразу.

"Чтобы облегчить возможность покупки жилья арендаторам социальных квартир, в которые они обычно инвестируют деньги, предлагают муниципалитетам разрешить аренду таких квартир с выкупом",- сказала "крестьянка" Гирскене.

Поправки, по ее предложению, должны вступить в силу с 1 января 2024 г. Сейчас такой возможности у арендаторов социального жилья нет.

По данным юристов, расширение фонда социального жилья стоит муниципалитетам недешево, предложение социального жилья ограничено, а потребность в нем - велика.

"С учетом всего этого, не будут ли нарушены законные права и интересы других людей, стоящих в очереди на получение социального жилья, если у арендующих появится право на покупку этого жилья. Ведь тогда стоящим в очереди придется дольше ждать получения жилья",- сказано в выводах Департамента права.

Если будет принято предложение, то право на покупку социального жилья получатся все арендаторы, независимо от получаемых ими доходов.

По словам юристов парламента, надо подумать, не стоит ли установить критерии, при соответствии которым арендаторы смогут купить жильё путем аренды с выкупом, условия такой продажи, например, установка максимального срока выплаты и т.д.

Парламентские юристы, что по этому вопросу надо получить выводы правительства Литвы.