Жителям рассылают сообщения с призывом прийти на несанкционированную акцию протеста

"Кто-то пытается воспользоваться именем нашей организации, возможно, готовят провокацию перед саммитом НАТО", – сказал Delfi представитель Литовского союза семей Альгимантас Рустейка.

Он рассказал, что в Facebook появилась ненастоящая страница организации. На ней использованы те же иллюстрации и логотипы, что и в оригинале.

"Два дня назад от нашего имени появилось приглашение прийти в понедельник в 20 ч. с флагами на Кафедральную площадь, но мы ничего не организуем и никак с этим не связаны. Я думаю, это обдуманная провокация, ведь в понедельник прибудет президент США Джо Байден, его кортеж, наверное, проедет по Кафедральной площади", – сказал Рустейка.

Он сказал, что об этом уже информирована правоохрана.