Жителям рассылают сообщения с призывом прийти на несанкционированную акцию протеста

"Кто-то пытается воспользоваться именем нашей организации, возможно, готовят провокацию перед саммитом НАТО", – сказал Delfi представитель Литовского союза семей Альгимантас Рустейка.
Он рассказал, что в Facebook появилась ненастоящая страница организации. На ней использованы те же иллюстрации и логотипы, что и в оригинале.
"Два дня назад от нашего имени появилось приглашение прийти в понедельник в 20 ч. с флагами на Кафедральную площадь, но мы ничего не организуем и никак с этим не связаны. Я думаю, это обдуманная провокация, ведь в понедельник прибудет президент США Джо Байден, его кортеж, наверное, проедет по Кафедральной площади", – сказал Рустейка.
Он сказал, что об этом уже информирована правоохрана.
"Возможно, хотят созвать людей с литовскими флагами, когда они придут и увидят, что нет никакого мероприятия, возникнет конфронтация с теми, кто принесет украинские флаги. Тогда за работу примется полиция, а ответственность за провокацию попытаются повесить на Союз семей, как уже было с беспорядками у парламента", – предположил Рустейка, напомнив, что тогда в фейсбуке тоже появлялась фиктивная страница организации.
На эту информацию отреагировал и Департамент полиции, он указал, что вводящую в заблуждение информацию можно увидеть не только в фейсбуке - ее рассылают и в виде смс-сообщений.
"Люди массово получают смс-сообщения о несанкционированном мероприятии сегодня вечером. Обращаем внимание – это неверная информация. 11 июля в 18:30 ч. мы приглашаем встретить украинский флаг, который бегуны доставят из Киева и принять участие в акции "Поднимаю флаг за Украину" и в концерте на Лукишкской площади", – информировал Департамент полиции.