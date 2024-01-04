Жителям некоторых квартир горевшего дома разрешили ненадолго вернуться в их жилье: это очень тяжело, ущерб огромный

Он заметил, что в первый день пожара уже было известно, что в одной квартире остался кот, но тогда его найти не удалось.

Гурявичюс рассказал, что большие вещи выносить нельзя, только то, что вмещается в коробки и карманы.

"Я говорил с коллегами, обычно люди проводят в своей квартире около 20 минут, все осматривают и забирают необходимое, – сказал он. – Чаще всего люди берут одежду, документы, драгоценности, некоторые берут небольшую бытовую технику, она им нужна. Есть и те, кто просто заходит, все осматривает, ничего не берет, потому что все было застраховано".

"Можно забрать самые необходимые вещи, речь не идет о мебели или бытовой технике. Это самое необходимое, например, документы и т.д. Жители организовано попадут в свои квартиры в сопровождении сотрудников", – заметил Гурявичюс.

По его словам, с каждым владельцем жилья или арендатором свяжутся индивидуально и договорятся о времени приезда.

"С 10 до 15 ч. мы будем организовывать попадание жителей в квартиры. На данный момент можно попасть в 17 квартир из 30, в 13 попасть нельзя", – сказал Гурявичюс.

"Все закончилось хорошо, через двое суток, когда хозяйка вошла в квартиру, кот нашелся. Женщина очень радовалась, сказала, что он был в одежде. Он был спасен", – сказал представитель департамента.

Проживавшая в этом доме Лина сказала, что ей тяжело в эмоциональном плане.

"Я надеюсь, что с домом все будет хорошо, и мы вернемся в него или в новый дом. И соседей не хочется потерять, и место хорошее, мы живем в этом доме с первого его дня. Это место вызывает ностальгию, не хочется его потерять", - сказала она.

Женщина жила на первом этаже, ее квартира практические не пострадала, в ней даже сохранилось тепло.

"Я поняла, что мы одни из самых счастливых жильцов, - сказала она. - Я взяла то, что мне казалось ценным, это семейный архив, фотографии, музейные ценности, у нас есть уникальные картины, они испортились бы в холодном помещении. Что могли, то спасли. Кто может знать, вдруг дом развалится".