Жителям некоторых квартир горевшего дома разрешили ненадолго вернуться в их жилье: это очень тяжело, ущерб огромный

"С 10 до 15 ч. мы будем организовывать попадание жителей в квартиры. На данный момент можно попасть в 17 квартир из 30, в 13 попасть нельзя", – сказал Гурявичюс.
По его словам, с каждым владельцем жилья или арендатором свяжутся индивидуально и договорятся о времени приезда.
"Можно забрать самые необходимые вещи, речь не идет о мебели или бытовой технике. Это самое необходимое, например, документы и т.д. Жители организовано попадут в свои квартиры в сопровождении сотрудников", – заметил Гурявичюс.
"Я говорил с коллегами, обычно люди проводят в своей квартире около 20 минут, все осматривают и забирают необходимое, – сказал он. – Чаще всего люди берут одежду, документы, драгоценности, некоторые берут небольшую бытовую технику, она им нужна. Есть и те, кто просто заходит, все осматривает, ничего не берет, потому что все было застраховано".
Гурявичюс рассказал, что большие вещи выносить нельзя, только то, что вмещается в коробки и карманы.
Он заметил, что в первый день пожара уже было известно, что в одной квартире остался кот, но тогда его найти не удалось.
"Все закончилось хорошо, через двое суток, когда хозяйка вошла в квартиру, кот нашелся. Женщина очень радовалась, сказала, что он был в одежде. Он был спасен", – сказал представитель департамента.
Проживавшая в этом доме Лина сказала, что ей тяжело в эмоциональном плане.
"Я надеюсь, что с домом все будет хорошо, и мы вернемся в него или в новый дом. И соседей не хочется потерять, и место хорошее, мы живем в этом доме с первого его дня. Это место вызывает ностальгию, не хочется его потерять", - сказала она.
Женщина жила на первом этаже, ее квартира практические не пострадала, в ней даже сохранилось тепло.
"Я поняла, что мы одни из самых счастливых жильцов, - сказала она. - Я взяла то, что мне казалось ценным, это семейный архив, фотографии, музейные ценности, у нас есть уникальные картины, они испортились бы в холодном помещении. Что могли, то спасли. Кто может знать, вдруг дом развалится".
Другому жителю дома повезло меньше – его квартира на втором этаже была залита водой во время тушения пожара.
"Ущерб огромный. Минимум 90 000 евро", - сказал он.
На то, чтобы собрать вещи, мужчине дали 15 минут, за это время он собрал одежду, гигиенические принадлежности.
Пока собеседник с семьей живет у родителей, но надеется вернуться в свой дом.
"Стены целые, но квартира залита водой. Правда мне сказали, что несущие конструкции над моей квартирой рухнули, такое вот дело, - сказал он и прибавил. - Конечно, я надеюсь вернуться".
По словам Гурявичюса, планируются работы по привидению здания в порядок, но в первую очередь людям разрешат забрать из квартир самое необходимое. Потом снова дадут возможность экспертам оценить состояние здания, собрать информацию необходимую для выяснения причин взрыва и пожара.
Напомним, что взрыв и пожар в многоквартирном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес начался 2 января после 11 ч. Во время пожара погибли два человека - мужчина и ребенок. Еще четыре человека были доставлены в больницу.
Без жилья остались жители 30 квартир. Конструкции дома серьезно повреждены, поэтому жители пока не могут вернуться в свои квартиры.
Причина взрыва и пожара пока неизвестна.
Главный комиссариат Вильнюсского округа начал расследование в связи с взрывом и пожаром в многоквартирном доме.
"Начато расследование по 2 ч. 187 ст. УК ЛР", – сказала представитель ГПК Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
187 ст. - уничтожение и порча имущества.
В четверг поступили и выводы экспертов, дом официально объявлен непригодным для эксплуатации.