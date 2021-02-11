Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) с 26 октября по 7 февраля проверил 2000 хозсубъектов. В 48 случаях были зафиксированы нарушения – это 2% от проверенных случаев.

Проверяли учреждения здравоохранения, дома социальной опеки, образовательные учреждения, поставщики услуг (в сфере красоты, бани, бассейны, гостиницы) и другие хозсубъекты (ночлежные дома, общественный транспорт и др.).

Среди объявлений можно найти десятки предложений. Когда звонящий говорит, что он просто записывают клиентов на будущее. Более смелые признают, что им не на что жить.

Что ждет за нарушение? Жителям грозит штраф 500-1500 евро, а юридическим лицам - 1500-6000 евро.

По словам специалиста НЦОЗ Аустины Вжесняускайте, их служба штрафует только жителей, компаниями занимается суд.

"Было несколько случаев, когда обычную баню выдавали за общественную. Во время проверок выяснилось, что у таких людей нет договора с муниципалитетом об оказании услуг для нуждающихся в них", – приводит НЦОЗ пример нарушения.

"Главное, не предоставлять услуги, которые предоставлять запрещается. Записывать в очередь можно. Если поступает информация о нарушениях, специалисты НЦОЗ ее проверяют", – сказала Вжесняускайте.

Она заметила, что полиция проверяет, носят ли жители маске, не собираются ли группами, соблюдают ли дистанцию, правила пользования транспортными средствами в условиях карантина, Государственная продовольственно-ветеринарная служба проверяет работу компаний в сфере продовольствия и общепита.

Полиция отмечает, что наличие объявлений о предоставлении услуг не дает повода для того, чтобы завести дело: "Полиция фиксирует нарушения карантина".

Delfi звонил нескольким лицам, предлагающим услуги, но немногие из них решились говорить с журналистами. Было объявление о массаже, под ним написаны отзывы уже после Рождества.

"Да, нельзя, но я работаю, если вы никому не расскажете", - сказал массажист. Мы гарантировали анонимность.

Мужчина сказал, что ему приходится нелегко: "Знаете, очень тяжело. Я массажист. Нам нельзя работать уже 4 месяца. Как выжить? Я получаю пособие 257 евро, и все. Надо платить за квартиру, за кабинет, это 350 евро в месяц - только за кабинет".

Он заметил, что клиентов немного.

"Люди боятся, работы практически нет. До карантина людей было в 5 раз больше", – сказал он.

"Государство лучше знает, что делать. Но как выжить? Это невозможно. Хорошо, сделала, все строго. Но выжить невозможно. А надо. Вирус - очень серьезно, но людям надо жить. Так что делать? Так у меня еще нет кредитов, я никому не должен. А у кого кредиты – как им жить? Я не представляю", – удивлялся массажист.

Журналист звонил и парикмахерам, чьи объявления нашел на сайте, но ни одна из 4 не признала, что работает.

"Да, объявление мое, но сейчас карантин для всех, я не работаю. Объявления давать не запрещено. (…) Плохо, мы остались без денег, сидим с детьми и учимся удаленно. Это мое объявление обновляется с 2013 года, тогда еще не было эпидемий. Если думаете, что приму, то нет, запрещено. Если разрешат, буду работать, это мой хлеб, любимая работа", – сказала одна.

Другая сказала, что ищет клиентов, готовится к следующей неделе: "Мои клиенты уже записываются, узнали об открытии".

Третья сначала сказала, что не может говорить и просила перезвонить поздно вечером.

"Я сейчас не могу работать, у меня маленькие дети, их некуда девать. Но я не могу сказать, точно ли не работают другие. Есть мини-салоны на дому. Один клиент спрашивал работаю ли я, хотел ко мне приехать, но я отказала. Через день позвонила ему, спросила, нашел ли мастера. Говорит, да, постригся в салоне. Выяснилось, на дому комната оборудована, ее и назвали салоном. Но у кого, не сказал. Секретами не делятся. Мне люди по объявлению звонят, я могла бы передать клиента, мне не жалко", – сказала парикмахер, заметив, что ждет, когда сможет отдать детей в детский сад.

"Слава Богу, с понедельника дети пойдут в садик. В нашем саду не принимают больше 5-6 детей, делай, что хочешь. Муж работает, вот и получается кавардак", – заметила женщина.

Женщина, рекламирующая услуги организации вечеринок и праздников, заверила, что сейчас не работает.

"Звонят насчет летних мероприятий, а на время карантина не было никаких звонков. Надеемся, к лету ситуация будет нормальной", – сказала женщина.

Она сказала, что выжить помогают дополнительные доходы.

"У нас трое детей. Есть дополнительные доходы. Я - инвалид, получаю пособие. Все вместе складывается, трагедии не делаю. Конечно, сказывается на финансах. Но сейчас нами правит вирус", – сказала женщина.

Delfi уже сообщал, что с 15 февраля в Литве откроются салоны красоты и некоторые магазины, уличная торговля и индивидуальные спортивные тренировки на улице.