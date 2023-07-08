Жителям Литвы труднее позволить себе новые автомобили: средний возраст авто — худший за последние годы

Эксперты отмечают, что старение литовского транспортного парка вызвано значительным ростом цен на новые и подержанные автомобили за последний год, но есть и другие причины, связанные с определенными привычками литовских водителей. Некоторые отмечают, что средние показатели, публикуемые "Регитрой" не обязательно отражают реальную ситуацию.

Хотя статистика показывает, что все больше жителей Литвы могут позволить себе купить автомобиль, новые или почти новые автомобили все еще относительно редки - средний возраст автопарка страны ухудшается. По данным компании "Регитра" средний возраст легкового автомобиля в нашей стране на начало этого года составлял 16,2 года. Пять лет тому назад - в январе 2018 году этот показатель был 14,1 года.

За последние пять лет количество зарегистрированных в нашей стране легковых автомобилей увеличилось почти на четверть. В начале 2018 года у жителей Литвы было более 1,36 млн. автомобилей, в июне этого года их было уже 1,68 млн. Кстати, это больше, чем количество людей в Литве, имеющих право на вождение. По данным государственной компании "Регитра", на 1 января нынешнего года в Литве было 1,5 млн. человек, имеющих водительские права категории B.

По его словам, новые автомобили некоторых марок и моделей в настоящее время стоят на 30 проц. дороже, чем три года назад. Редко у кого настолько увеличился средний доход. «Это означает, что если раньше по накопленным средствам или условиям лизинга человек мог позволить себе автомобиль 8-9-летней давности, то теперь - 12-13-летней. А если они поездят на старой машине еще несколько лет, это и ухудшает общую статистику», — поясняет Л. Богушявичюс.

Основатель компании по торговле автомобилями Deals on Wheels Лауринас Богушявичюс говорит, что не помнит, чтобы средний возраст легкового автомобиля в Литве когда-либо превышал 16 лет, этот показатель на протяжении многих лет колебался в районе 14-15 лет. Однако бизнесмен утверждает, что ответ, почему так произошло, очевиден: "Достаточно посмотреть на цены на автомобили, которые последние три года растут аномальными темпами. И если новые автомобили станут дороже, то и подержанные подорожают. Покупательная способность жителей Литвы, конечно, так не выросла".

Предприниматель также отмечает, что доля новых автомобилей на всем автомобильном рынке Литвы слишком мала, чтобы способствовать улучшению показателя среднего возраста. Ежегодно на рынке подержанных автомобилей продается около 1 млн автомобилей, в тоже время было продано всего около 50 тыс. новых автомобилей.

Автомобиль по-прежнему остается символом статуса



Между тем, Л. Богушявичюс убежден, что показатель среднего возраста автомобилей мог бы улучшиться, если бы у жителей Литвы в целом было меньше транспортных средств и они более ответственно их выбирали. "Вполне возможно, что у людей есть какая-то старая вещь, и они ее держат. Например, вы покупаете 7-летнюю машину, а у вас есть еще 15-летняя, которая в относительно хорошем состоянии, поэтому ее оставят сыну или дочке, когда они через какие-то полгода получат права. Я лично знаю немало таких примеров", — говорит основатель Deals on Wheels.