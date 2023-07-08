Жителям Литвы труднее позволить себе новые автомобили: средний возраст авто — худший за последние годы

За последние пять лет количество зарегистрированных в нашей стране легковых автомобилей увеличилось почти на четверть. В начале 2018 года у жителей Литвы было более 1,36 млн. автомобилей, в июне этого года их было уже 1,68 млн. Кстати, это больше, чем количество людей в Литве, имеющих право на вождение. По данным государственной компании "Регитра", на 1 января нынешнего года в Литве было 1,5 млн. человек, имеющих водительские права категории B.
Хотя статистика показывает, что все больше жителей Литвы могут позволить себе купить автомобиль, новые или почти новые автомобили все еще относительно редки - средний возраст автопарка страны ухудшается. По данным компании "Регитра" средний возраст легкового автомобиля в нашей стране на начало этого года составлял 16,2 года. Пять лет тому назад - в январе 2018 году этот показатель был 14,1 года.
Эксперты отмечают, что старение литовского транспортного парка вызвано значительным ростом цен на новые и подержанные автомобили за последний год, но есть и другие причины, связанные с определенными привычками литовских водителей. Некоторые отмечают, что средние показатели, публикуемые "Регитрой" не обязательно отражают реальную ситуацию.
Причина - в росте цен
Основатель компании по торговле автомобилями Deals on Wheels Лауринас Богушявичюс говорит, что не помнит, чтобы средний возраст легкового автомобиля в Литве когда-либо превышал 16 лет, этот показатель на протяжении многих лет колебался в районе 14-15 лет. Однако бизнесмен утверждает, что ответ, почему так произошло, очевиден: "Достаточно посмотреть на цены на автомобили, которые последние три года растут аномальными темпами. И если новые автомобили станут дороже, то и подержанные подорожают. Покупательная способность жителей Литвы, конечно, так не выросла".
По его словам, новые автомобили некоторых марок и моделей в настоящее время стоят на 30 проц. дороже, чем три года назад. Редко у кого настолько увеличился средний доход. «Это означает, что если раньше по накопленным средствам или условиям лизинга человек мог позволить себе автомобиль 8-9-летней давности, то теперь - 12-13-летней. А если они поездят на старой машине еще несколько лет, это и ухудшает общую статистику», — поясняет Л. Богушявичюс.
Предприниматель также отмечает, что доля новых автомобилей на всем автомобильном рынке Литвы слишком мала, чтобы способствовать улучшению показателя среднего возраста. Ежегодно на рынке подержанных автомобилей продается около 1 млн автомобилей, в тоже время было продано всего около 50 тыс. новых автомобилей.
Автомобиль по-прежнему остается символом статуса
Между тем, Л. Богушявичюс убежден, что показатель среднего возраста автомобилей мог бы улучшиться, если бы у жителей Литвы в целом было меньше транспортных средств и они более ответственно их выбирали. "Вполне возможно, что у людей есть какая-то старая вещь, и они ее держат. Например, вы покупаете 7-летнюю машину, а у вас есть еще 15-летняя, которая в относительно хорошем состоянии, поэтому ее оставят сыну или дочке, когда они через какие-то полгода получат права. Я лично знаю немало таких примеров", — говорит основатель Deals on Wheels.
По его словам, жители Литвы крайне неохотно прощаются со своими транспортными средствами, поэтому нередко в семье бывает три машины - для мужа, жены и третья, которую менее жалко для поездок на дачу или усадьбу. "Нужно не забывать, что мы до сих пор не умеем покупать автомобиль с точки зрения соотношения цены и качества. У нас еще довольно много восточных комплексов, потому и выбираем машины по значку. Значительное число жителей Литвы по-прежнему купит 13-летний BMW, хотя по имеющимся деньгам можно приобрести 6-летний Hyundai", - отмечает Л. Богушявичюс.
Сомнения в официальной статистике
Руководитель компании, управляющей каунасским авторынком "Варанас" Валентинас Науянис сомневается в опубликованном компанией "Регитра" среднем возрасте автомобилей. "Судя по потоку автомобилей, кажется, что литовцы ездят на все более новых автомобилях», — говорит он. Кроме того, предприниматель отмечает, что на каунасском рынке продается очень мало старых автомобилей, обычно покупатели выбирают автомобили стоимостью 5-6 тыс. евро, возраст которых около 10 лет.
Мнение предпринимателя подтверждают и данные портала объявлений об автомобилях «Autoplius», из которых видно, что в первом квартале этого года средний возраст автомобиля, впервые зарегистрированного в Литве, составлял 10,4 года, и впервые упал ниже 11-летней отметки.
По словам В. Науяниса, статистику могут искажать автомобили, приобретаемые покупателями с Востока. В основном это старые автомобили, которые выезжают из нашей страны с литовской регистрацией, поэтому некоторое время они фигурируют в данных "Регитры". Он говорит, что только в Украине около 100 тыс. автомобилей с литовскими регистрационными номерами, хотя к нашей стране они уже не имеют никакого отношения.
Однако предприниматель допускает, что проблемы с поставками, от которых в последние годы страдает авторынок, могли ухудшить средний возраст. Из-за них значительное количество водителей было вынуждено отложить свои планы по покупке нового автомобиля и дольше использовать имеющиеся транспортные средства.
"Литовцы итак долго держат свои машины, а теперь, может быть, это продлилось еще на более длинный срок». Но эта для всех актуальная проблема. Например, бельгийцы раньше говорили, что автомобиль с пробегом в 150 тыс. км уже не годится, а сейчас проезжают и 200 тыс., и 250 тыс. километров", - отметил В. Науянис.