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Как и прогнозировалось накануне, в Литве поднялся сильный ветер. Сообщается о том, что на взморье порывы ветра достигают 22-27 м/с, в других районах 15-22 м/с. Пока ветер не успокоился, жителей просят соблюдать осторожность. Ветер уже нанес немало ущерба, из-за него остановлено судоходство в порту.
Vėjuota Klaipėda (G. Šimtininkaitės nuotr.)
Vėjuota Klaipėda (G. Šimtininkaitės nuotr.)

В группе "Погода и климат в Литве" на фейсбуке сказано, что над Литвой проходит атмосферный фронт, дует сильный ветер.

"Старайтесь не выходить на улицу, особенно избегайте мест под деревьями! После обеда ветер понемногу успокоится", – сообщают специалисты.

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Некоторые жители делились фотографиями поваленных деревьев.

Прошлой ночью ветер нанес и немало ущерба. Учреждение опеки над животными "Будь моим другом" просит у жителей оказать помощь - найти сбежавших из вольеров собак. Просьбой о помощи поделилась Дейманте Печкайтене, которая сказала Delfi, что помощь все еще нужна.

Вот просьба о помощи:

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