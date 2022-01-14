В группе "Погода и климат в Литве" на фейсбуке сказано, что над Литвой проходит атмосферный фронт, дует сильный ветер.

"Старайтесь не выходить на улицу, особенно избегайте мест под деревьями! После обеда ветер понемногу успокоится", – сообщают специалисты.

Некоторые жители делились фотографиями поваленных деревьев.

Прошлой ночью ветер нанес и немало ущерба. Учреждение опеки над животными "Будь моим другом" просит у жителей оказать помощь - найти сбежавших из вольеров собак. Просьбой о помощи поделилась Дейманте Печкайтене, которая сказала Delfi, что помощь все еще нужна.

Вот просьба о помощи: