В группе "Погода и климат в Литве" на фейсбуке сказано, что над Литвой проходит атмосферный фронт, дует сильный ветер.
"Старайтесь не выходить на улицу, особенно избегайте мест под деревьями! После обеда ветер понемногу успокоится", – сообщают специалисты.
Некоторые жители делились фотографиями поваленных деревьев.
Прошлой ночью ветер нанес и немало ущерба. Учреждение опеки над животными "Будь моим другом" просит у жителей оказать помощь - найти сбежавших из вольеров собак. Просьбой о помощи поделилась Дейманте Печкайтене, которая сказала Delfi, что помощь все еще нужна.
Вот просьба о помощи:
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