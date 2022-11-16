Жителям Литвы, которые приняли в свои квартиры украинцев, выплатили около 8 млн. евро

"Пока не наблюдается рост числа военных беженцев из Украины, но потребность во временном жилье остается высокой. Возможно, что с наступлением зимы, количество беженцев увеличится, поскольку война в Украине не прекращается. Мы благодарим жителей Литвы, которые предоставляют жилье беженцам из Украины, помогают им обосноваться в нашей стране. С помощью компенсаций мы хотим побудить наших жителей по-прежнему предоставлять жилье беженцам из Украины", – сказала министра социальной защиты и труда Моника Навицкене.
В ноябре будет выплачен 1 млн. евро за октябрь. Больше всего средств выплатят в крупных городах: Вильнюсе – больше 173 00 евро, в Каунасе – больше 127 000 евро, в Клайпеде – больше 90 000 евро. С мая по ноябрь в общей сложности выплатят около 8 млн. евро.
Министерство напоминает, что размер компенсации зависит от того, сколько украинцев принимают. За одного платят 150 евро, за каждого последующего - по 50 евро в месяц. Размер выплат не зависит от того, в каком городе или районе находится жилье.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Российская война унесла жизни жителей страны НАТО. Что дальше: два сценария
В Польше , которая является государством НАТО,...
В Литве растут цены на продукты, торговцы рассказали, от чего отказываются жители
Рост цен на продукты заставляет клиентов думать, что...
Президент Литвы: сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО
Взрывы в Польше являются новым этапом войны России в...
Эфир Delfi: падение ракеты в Польше - каким будет ответ НАТО? Прямое включение из освобождённого Херсона
Падение ракеты российского производства в Польше...
Опрос: литовцы стали терпимее к беженцам, но выросла их враждебность к русским
За год жители Литвы стали терпимее к беженцам, но...