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Владельцам жилья, предоставленного беженцам из Украины на данный момент будет выплачено около 8 млн. евро, сообщает Соцмин Литвы. Сейчас в Литве проживает больше 65 000 граждан Украины, получивших убежище, пока число приезжающих особенно не увеличивается.
Жителям Литвы, которые приняли в свои квартиры украинцев, выплатили около 8 млн. евро
© Orijus Gasanovas

"Пока не наблюдается рост числа военных беженцев из Украины, но потребность во временном жилье остается высокой. Возможно, что с наступлением зимы, количество беженцев увеличится, поскольку война в Украине не прекращается. Мы благодарим жителей Литвы, которые предоставляют жилье беженцам из Украины, помогают им обосноваться в нашей стране. С помощью компенсаций мы хотим побудить наших жителей по-прежнему предоставлять жилье беженцам из Украины", – сказала министра социальной защиты и труда Моника Навицкене.

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В ноябре будет выплачен 1 млн. евро за октябрь. Больше всего средств выплатят в крупных городах: Вильнюсе – больше 173 00 евро, в Каунасе – больше 127 000 евро, в Клайпеде – больше 90 000 евро. С мая по ноябрь в общей сложности выплатят около 8 млн. евро.

Министерство напоминает, что размер компенсации зависит от того, сколько украинцев принимают. За одного платят 150 евро, за каждого последующего - по 50 евро в месяц. Размер выплат не зависит от того, в каком городе или районе находится жилье.

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