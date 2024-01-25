Жителям горевшего в Паневежисе общежития разрешили вернуться домой

 
ELTA
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ФОТО: JP / Živilė Večiorkutė

По предварительным данным, во время взрыва и пожара в паневежском общежитии несущие конструкции здания не были повреждены, сообщает муниципалитет города. По этой причине жителям эвакуированных квартир разрешили вернуться домой.

"По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. Поперечные стены здания также не повреждены, поэтому жители могут пользоваться помещениями", – сказала представитель муниципалитета Рута Карчаускене.

"Жителям было разрешено вернуться домой, пока нежилые только две поврежденные квартиры", – прибавила она.

Напомним, что взрыв в общежитии произошел в минувшее воскресенье. По данным полиции, взорвался пятилитровый газовый баллон. Пострадал житель 1964 г.р., он был доставлен в больницу. Из-за взрыва в здании 22 января объявили чрезвычайное положение.

Сообщение о взрыве на ул. Нямуно, в квартире на 5 этаже поступило 21 января, в 12 ч.

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