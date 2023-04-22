aA
"Кого только не увидишь во время прогулки на улицах Вильнюса", – писала Вайда, встретившая альпак на одной улицы.
Alpakos Šnipiškėse Vaidos Samuolytės nuotr.
Alpakos Šnipiškėse Vaidos Samuolytės nuotr.

В четверг в Шнипишкес Вайда сфотографировала двух альпак - белую и рыжую.

Альпак вел на поводке молодой человек. Куда альпаки шли - неизвестно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Выбор машин на автомобильных рынках небольшой, но рост цен замедлился

Весной обычно активизируется рынок подержанных...

Вильнюсца удивила разница в ценах магазинов одной и той же сети

Вильнюсца удивила разница в ценах магазинов одной и...

В выходные будет по-летнему тепло, но с понедельника погода изменится

В субботу днем ожидается приятная погода. Будет облачно...

В Вильнюсе ночью во время аварии на теплотрассе горячей водой залило целую улицу

В ночь на субботу в Вильнюсе, на ул. Атейтес произошла...

Sviatlana Cichanouskaja Dmitrijus Semenovas, Sviatlana Cichanouskaja

Эфир Delfi с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

20 апреля Сейм Литвы подавляющим большинством голосов...