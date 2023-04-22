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"Кого только не увидишь во время прогулки на улицах Вильнюса", – писала Вайда, встретившая альпак на одной улицы.
В четверг в Шнипишкес Вайда сфотографировала двух альпак - белую и рыжую.
Альпак вел на поводке молодой человек. Куда альпаки шли - неизвестно.
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