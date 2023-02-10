Жительницу Вильнюса удивила разница между продуктами того же производителя

Вилия рассказала журналисту, что подсолнечное масло она купила несколько дней назад в разных магазинах столицы.
"Масло продавали со скидкой – в таких случаях я всегда покупаю впрок. Сначала я побывала в магазине Iki, где увидела, что на масло скидка. Я взяла одну бутылку. И хотя цвет масла мне сразу показался каким-то странным, я подумала, может он таким и должен быть у этого производителя. После этого я зашла в магазин Lidl, там это же масло тоже продавали со скидкой. Я и там взяла бутылку. Дома я заметила, что масло очень отличается", – сказала она, заметив, что за литровую бутылку масла заплатила 2,39 евро.
Пока женщина масло не открывала и ничего на нем не готовила. Она хочет узнать, откуда такая разница.
На вопрос ответила представитель производителя, компании Lomista Виктория Гурскайте.
"Цвет разных партий масла может отличаться из-за используемых в производстве технологических процессов. Рафинированное подсолнечное масло может отличаться по цвету, шкала цвета составляет от 1 до 10 (1 – самое светлое, 10 – самое темное). Основной поставщик подсолнечного масла в Европе - Украина.
Когда началась война наши партнеры в Украине столкнулись со множеством вызовов. Паника была и в Литве – с прилавков сметали товары первой необходимости, среди них и подсолнечное масло.
Главным для нас тогда было обеспечение достаточного количества продуктов на прилавках, чтобы не было еще большей паники. Тогда наши партнеры в Украине могли поставлять только самое светлое масло, которое в цветовой шкале отмечено номером 1. На фото мы видим масло именно из той партии.
В ходе технологических процессов масло подвергают рафинации, дезодорации, его очищают от примесей, снижают пигмент цвета. От последней части процесса и зависит цвет будущего масла. Цвет никак не влияет на качество и вкус.
Однако на некоторых рынках потребители отдают предпочтение товарам определенного цвета, например, в Украине жители предпочитают более светлое масло, а в странах Балтии - темное", - пояснила Гурскайте, заметив, что цвет никак не влияет на качество продукта.
На вопрос, почему на одной из бутылок есть украинский флаг, она ответила так: "В обоих случаях масло получено из Украины, она была и остается нашим стратегическим партнером. Когда началась война в Украине мы выпустили отдельную партию этикеток с украинским флагом в знак поддержки этой страны. Этикетку из этой партии мы как раз видим на фотографии".
Срок годности подсолнечного масла – 12 месяцев с момента производства.
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